Am Sonn­tag ret­te­ten Poli­zis­ten im Bezirk Gmun­den einem 73-jäh­ri­gen Mann das Leben. Die Beam­ten setz­ten einen Defi­bril­la­tor ein und lei­te­ten sofort Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men ein, bevor der Mann ins Kran­ken­haus gebracht wurde.

Gegen 13:00 Uhr wur­de ein 73-Jäh­ri­ger reg­los in sei­ner Woh­nung auf­ge­fun­den. Eine zufäl­lig in der Nähe befind­li­che Poli­zei­strei­fe, die einen Defi­bril­la­tor an Bord hat­te, reagier­te sofort und begab sich zum Ein­satz­ort. Die drei Beam­ten began­nen umge­hend mit den Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men und setz­ten den Defi­bril­la­tor ein, um meh­re­re Schock­ab­ga­ben durchzuführen.

Erfolg­rei­che Ret­tung durch Poli­zei und Rettungskräfte

Weni­ge Minu­ten spä­ter tra­fen Ret­tungs­kräf­te und der Not­arzt ein und über­nah­men die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Nach wei­te­ren Schock­ab­ga­ben konn­te der Kreis­lauf des Man­nes sta­bi­li­siert wer­den. Der 73-Jäh­ri­ge wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert, wo er wei­ter behan­delt wird.

Quel­le: LPD OÖ