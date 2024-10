Am Frei­tag, dem 25.10.2024, ver­wan­del­te sich das ABClub­bing Vol.1 des Atter­see Busi­ness Club (www.abclub.at) im Cul­tu­re Club Timel­kam kur­zer­hand in eine Cha­ri­ty-Ver­an­stal­tung. Grund dafür war ein Schick­sals­schlag eines Ver­eins­mit­glieds, das auf­grund eines plötz­li­chen gesund­heit­li­chen Vor­falls nun mit einer Behin­de­rung lebt, was den Fort­be­stand sei­nes Unter­neh­mens gefährdet.

Die ursprüng­li­che Idee des Club­bings war es, ein Event zu schaf­fen, das Men­schen ver­bin­det: Unternehmer:innen und Arbeitnehmer:innen ver­schie­dens­ter Alters­grup­pen mit unter­schied­li­chem Musik­ge­schmack. Und das ist geglückt. Es wur­de getanzt, gesun­gen und gefei­ert. Drei DJs aus der Regi­on Vöck­la­bruck: FHX, DJ Mik­el Cor­so und DJ JOEY mach­ten Stim­mung mit Soul, Rock sowie Drum and Bass. Der Atter­see Busi­ness Club konn­te sogar DJ JOEY für sein Club­bing gewin­nen, der vor 50 Jah­ren ein hoch­do­tier­ter DJ war und bei aus­ver­kauf­ten Events in Ober­ös­ter­reich und Salz­burg spiel­te. Die­ser hat­te sogar sein Ori­gi­nal-Mikro­fon von damals mit­ge­bracht und führ­te die Gäs­te mit poin­tier­ten Ansa­gen durchs Pro­gramm. Mehr als 300 Gäs­te im Alter von 16 bis 82 Jah­ren tanz­ten gemein­sam zu den Rhyth­men ver­schie­de­ner Jahr­zehn­te und füll­ten fast neben­bei den Spen­den­topf in Sum­me mit € 2.100,- für den guten Zweck.

Ver­eins­prä­si­dent Micha­el Sulz­bach­er sagt: “Wir sind ein gemein­nüt­zi­ger Ver­ein und spen­den jedes Jahr unse­ren Jah­res­über­schuss an Orga­ni­sa­tio­nen oder Men­schen, die Hil­fe benö­ti­gen. Die­ses Jahr kommt die begüns­tig­te Per­son aus unse­ren eige­nen Rei­hen. Wir sind dank­bar, hier hel­fen zu können.”

“Wir woll­ten mit die­ser Ver­an­stal­tung den Fokus auf die gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­de Dyna­mik len­ken, die auch im Geschäfts­le­ben und in Arbeits­pro­zes­sen ganz wich­tig ist“, erklärt Jea­nette Kosch, Schatz­meis­te­rin des Atter­see Busi­ness Club. „Unter­neh­men könn­ten — so wie die­ses Event auch — erfolg­rei­cher sein, wenn sie die Stär­ken aller Gene­ra­tio­nen nutzen.”

Der Abend war ein gro­ßer Erfolg, die Reso­nanz durch­wegs begeis­tert, an einer Fort­set­zung des „Gene­ra­ti­on Groo­ve“ wird bereits gearbeitet.

Über den Atter­see Busi­ness Club

Im Jahr 2022 wur­de der Atter­see Busi­ness Club von Unternehmer:innen gegrün­det, die davor bereits jah­re­lang in engem Kon­takt stan­den. Seit­her trifft man sich im 2‑Wo­chen-Rhyth­mus für gegen­sei­ti­gen Aus­tausch zu einem Busi­ness-Früh­stück. Neu­es aus dem Geschäfts­le­ben tei­len und gemein­sam wach­sen ist die Devi­se des Clubs. Das Wort „Netz­werk“ wird dem Club nicht gerecht, denn er ist viel mehr als das.

Die Mit­glie­der des Clubs sind Unternehmer:innen und Füh­rungs­kräf­te aus unter­schied­li­chen Berei­chen der Wirt­schaft, die gestal­ten, sich ein­brin­gen und Pro­jek­te neu den­ken. Bei den Ter­mi­nen des Busi­ness Clubs sind nicht nur Unternehmer:innen will­kom­men, son­dern alle, die sich für das wirt­schaft­li­che Gesche­hen rund um den Atter­see inter­es­sie­ren oder sich ein­brin­gen möchten.