Am 15. und 16. Okto­ber 2024 fand die 12. Auf­la­ge der AMS Gmun­den Lehr­lings­mes­se in bewähr­ter Art und Wei­se statt. Wie in den Jah­ren zuvor war die Ver­an­stal­tung auch dies­mal ein gro­ßer Erfolg und lock­te zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher an.

Über 40 regio­na­le Unter­neh­men prä­sen­tier­ten mehr als 70 ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe sowie aktu­el­le Ent­wick­lun­gen und Trends aus ihren Bran­chen. Die­se Mes­se bot Schü­le­rin­nen und Schü­lern, aber auch inter­es­sier­ten Erwach­se­nen, eine idea­le Gele­gen­heit, sich direkt bei Fach­leu­ten hei­mi­scher Betrie­be über Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren und wert­vol­le Kon­tak­te zu knüpfen.

Die ver­gan­ge­nen Aus­ga­ben der Lehr­lings­mes­se haben eine Viel­zahl an Lehr­ver­trä­gen her­vor­ge­bracht, die auf den geführ­ten Gesprä­chen basier­ten. Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmun­den, beton­te: „Wir haben sowohl den Schüler_innen als auch den Betrie­ben die Chan­ce gege­ben, sich zu ver­bin­den. Ganz nach dem AMS-Mot­to ‚Wir ver­bin­den Mensch und Arbeit‘ konn­ten wir Lehr­stel­len­su­chen­de und Unter­neh­men aus dem Bezirk zusam­men­brin­gen.“ Auch Peter Plank, Abtei­lungs­lei­ter für den Unter­neh­mens­ser­vice, lob­te den Erfolg der Ver­an­stal­tung und die rege Beteiligung.

Beson­ders posi­tiv her­vor­ge­ho­ben wur­den die beein­dru­cken­den Mes­se­stän­de der aus­stel­len­den Unter­neh­men, die sich mit vol­lem Enga­ge­ment prä­sen­tier­ten. Die zahl­rei­chen Besucher_innen, dar­un­ter auch vie­le Eltern und Lehrer_innen, waren begeis­tert von der Viel­falt an Infor­ma­tio­nen und den vor­ge­stell­ten Lehrberufen.

Der Abend­ter­min, der spe­zi­ell für inter­es­sier­te Eltern und Jugend­li­che sowie lehr­stel­len­su­chen­de Erwach­se­ne ange­setzt war, fand eben­falls gro­ßen Anklang und bot eine zusätz­li­che Gele­gen­heit, sich mit den Betrie­ben auszutauschen.

Die Lehr­lings­mes­se in Gmun­den bleibt damit ein wich­ti­ger Anlauf­punkt für jun­ge Men­schen auf der Suche nach beruf­li­chen Per­spek­ti­ven und zeigt ein­mal mehr die Bedeu­tung regio­na­ler Ausbildungsangebote.

Herr Mar­tin Grill-Kie­fer von WOLF-Systembau:

„Die AMS-Lehr­lings­mes­se war auch 2024 wie­der eine tol­le Mög­lich­keit Gesprä­che zu füh­ren, Schnupp­ter­ta­ge zu ver­ein­ba­ren und uns als Unter­neh­men zu präsentieren.“

Frau Judith Strauss von ROHR­DOR­FER Zement:

„Wir waren heu­er zum ers­ten Mal bei der AMS–Lehrlingsmesse und sehr begeis­tert. Die Nach­fra­gen der Jugend­li­chen und das Inter­es­se an unse­rem Info­stand war groß. Auf eine Wie­der­ho­lung im nächs­ten Jahr freu­en wir uns bereits.“

Herr Harald Stieb­leh­ner von MAN Truck & Bus:

„Wie jedes Jahr woll­ten wir auch heu­er unse­ren Betrieb sowie unse­re Lehr­be­ru­fe bei der AMS-Gmun­den Lehr­lings­mes­se prä­sen­tie­ren. Es macht uns stolz ein lang­jäh­ri­ger Part­ner des AMS zu sein und die­se Platt­form nut­zen zu kön­nen. Ins­be­son­de­re der Abend­ter­min mit den Eltern und jun­gen Erwach­se­nen ist sehr berei­chernd und eine tol­le Idee.“

Frau Susan­ne Stock­ham­mer von WUPPERMANN:

„Die Lehr­lings­mes­se ist für uns ein Fix­ter­min im Herbst. Wir freu­en uns schon immer im Vor­feld auf die­ses Event, da wir den Ein­druck haben, dass es auch um die Regio­na­li­tät und die Prä­sen­ta­ti­on von Fir­men im Bezirk geht, das freut uns als regio­na­ler Arbeit­ge­ber natür­lich sehr.“

Herr Flo­ri­an Öhlin­ger von KIEN­IN­GER Bau:

„Die Lehr­lings­mes­se Gmun­den ist die idea­le Gele­gen­heit, um schon heu­te mit den Talen­ten von mor­gen in Kon­takt zu treten.“

www.lehrlingsmesse.at