Am Diens­tag führ­ten Poli­zis­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich tech­ni­sche Kon­trol­len in Regau durch. Dabei stie­ßen sie auf über 250 Kilo­gramm Kup­fer­ka­bel und einen gefälsch­ten Per­so­nal­aus­weis, was zur Fest­nah­me eines 40-jäh­ri­gen Rumä­nen führte.

Wäh­rend der tech­ni­schen Kon­trol­len fiel den Beam­ten ein Klein­wa­gen mit deut­schen Kenn­zei­chen auf. Bei der dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass im PKW mehr als 250 Kilo­gramm Kup­fer­ka­bel trans­por­tiert wur­den. Der Len­ker und sein Bei­fah­rer, ein 40-jäh­ri­ger Rumä­ne mit Wohn­sitz in Linz, konn­ten kei­ne schlüs­si­gen Anga­ben zur Her­kunft des Metalls machen.

Gefälsch­ter Aus­weis und wei­te­re Ermittlungen

Der Bei­fah­rer wies sich mit einem gefälsch­ten rumä­ni­schen Per­so­nal­aus­weis aus, was den Ver­dacht auf wei­te­re Straf­ta­ten erhär­te­te. Im Zuge der Ermitt­lun­gen konn­te auf­ge­deckt wer­den, dass der Ver­däch­ti­ge mit sei­ner fal­schen Iden­ti­tät in Tirol ein Kon­to eröff­net und einen Han­dy­ver­trag abge­schlos­sen hat­te. Die Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te dar­auf­hin die Fest­nah­me des 40-Jäh­ri­gen an, wel­cher in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert wurde.

