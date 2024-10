VÖCK­LA­BRUCK. Etwa 150.000 Men­schen in Öster­reich leben mit einer Demenz­er­kran­kung. Bis zum Jahr 2050 wird sich die­se Zahl auf rund 250.000 erhö­hen. Die­ser Anstieg ist zu einem gro­ßen Teil der stei­gen­den Lebens­er­war­tung geschul­det. Doch mit dem Alter kommt es natur­ge­mäß auch all­mäh­lich zu einer Abnah­me der geis­ti­gen Fähig­kei­ten. Nicht jede Ver­gess­lich­keit ist mit einer Demenz­er­kran­kung gleich zu set­zen. Eine struk­tu­rier­te Demenz­ab­klä­rung, wie sie im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck ange­bo­ten wird, garan­tiert eine zuver­läs­si­ge Diagnostik.

Was woll­te ich gera­de tun? Jeder kennt die Situa­ti­on, dass man gera­de etwas machen woll­te und weni­ge Sekun­den danach nicht mehr weiß, was das war. Oder es fällt einem par­tout der Name eines Men­schen nicht ein, den man doch ken­nen müss­te. Auf­fäl­lig­kei­ten wie die­se sind zwar ärger­lich, aber nicht nur im höhe­ren Alter ganz nor­mal. Tre­ten aber Sym­pto­me wie Gedächt­nis­pro­ble­me, Per­sön­lich­keits­ver­än­de­run­gen, aggres­si­ves Ver­hal­ten, Sprach-pro­ble­me oder eine Ver­än­de­rung der gewohn­ten Akti­vi­tä­ten in stär­ke­rer Aus­prä­gung bzw. in Kom­bi­na­ti­on auf, soll­te eine struk­tu­rier­te Demenz­ab­klä­rung Licht ins Dun­kel bringen.

Abklä­rung durch inter­dis­zi­pli­nä­res Team

Eine siche­re Dia­gno­se braucht einen zuver­läs­si­gen und aus­sa­ge­kräf­ti­gen Unter­su­chungs­be­fund. Hin­ter Auf­fäl­lig­kei­ten, die auf eine ver­meint­lich begin­nen­de Demenz hin­wei­sen, kön­nen sich auch ande­re orga­ni­sche oder psy­chi­sche Erkran­kun­gen ver­ber­gen. Im SK Vöck­la­bruck sorgt ein inter­dis­zi­pli­nä­res Exper­tIn­nen­team aus den Berei­chen Neu­ro­lo­gie, kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie und Nukle­ar­me­di­zin für eine lücken­lo­se Abklärung.

Mehr­stu­fi­ges Diagnoseverfahren

Nach der Zuwei­sung durch eine/n niedergelassene/n Fachärztin/Facharzt für Neu­ro­lo­gie, wird an der neu­ro­lo­gi­schen Abtei­lung im SK Vöck­la­bruck eine Erhe­bung des Gesund­heits­zu­stan­des in Form einer sys­te­ma­ti­schen Befra­gung der Pati­en­tin bzw. des Pati­en­ten durch­ge­führt. „Wir bezie­hen in die Befra­gung auch Ange­hö­ri­ge ein, weil nicht nur die Eigen‑, son­dern auch die Fremd­wahr­neh­mung zur Beur­tei­lung von gro­ßer Bedeu­tung ist“, erklärt OÄ Dr.in Vere­na Till. „Neben anschlie­ßen­den kli­ni­schen Unter­su­chun­gen und Labor-unter­su­chun­gen, kann auch eine Ana­ly­se von Liqu­or, also von Ner­ven­was­ser, das wir durch eine Punk­ti­on gewin­nen, auf­schluss­reich sein“, so die Neu­ro­lo­gin aus dem SK Vöck­la­bruck weiter.

Als wei­te­re dia­gnos­ti­sche Stu­fe erfolgt eine neu­ro­psy­cho­lo­gi­sche Abklä­rung. Einer­seits wird dabei die Selbst­ein­schät­zung der kogni­ti­ven Fähig­kei­ten, wie Gedächt­nis, Auf­merk­sam­keit oder Ori­en­tie­rung und der All­tags­fä­hig­kei­ten erfragt. Zusätz­lich wer­den stan­dar­di­sier­te neu­ro­psy­cho­lo­gi­sche Test­ver­fah­ren vor­ge­ge­ben. „Wäh­rend die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten die Auf­ga­ben bear­bei­ten, beob­ach­ten wir ihr Ver­hal­ten bei­spiels­wei­se in Bezug auf Aus­dau­er, Moti­va­ti­on, Arbeits­tem­po, Ablenk­bar­keit oder Ein­hal­ten von Regeln“, sagt die kli­ni­sche Neu­ro­psy­cho­lo­gin Mag.a Jose­fa Hasibeder.

Soll­te die Zusam­men­schau aus neu­ro­lo­gi­scher und psy­cho­lo­gi­scher Sicht noch kei­ne siche­re Dia­gno­se erge­ben, wer­den im SK Vöck­la­bruck ergän­zen­de nukle­ar­me­di­zi­ni­sche Unter­su­chun­gen durch­ge­führt. Für die­se steht die hoch­mo­der­ne Posi­tro­nen-Emis­si­ons- Com­pu­ter­to­mo­gra­fie (PET-CT) zur Ver­fü­gung. „Wir ver­wen­den in der Nukle­ar­me­di­zin schwach radio­ak­tiv mar­kier­te Stof­fe, mit denen es gelingt, einer­seits eine Aus­sa­ge über den Hirn­stoff­wech­sel zu tref­fen, ande­rer­seits kön­nen wir all­fäl­li­ge Eiweiß­ab­la­ge­run­gen im Gehirn nach­wei­sen, die für eine Demenz­er­kran­kung typisch sind“, erklärt der Lei­ter des Insti­tuts für Nukle­ar­me­di­zin, Prim. Dr. Andre­as Dunzinger.

Früh­erken­nung sichert Lebensqualität

Demenz ist bis dato nicht heil­bar. Die Früh­erken­nung der Erkran­kung ist aber von immenser Bedeu­tung, weil durch die Ver­ab­rei­chung bestimm­ter Medi­ka­men­te oder durch ver­schie­de­ne The­ra­pie­for­men, wie kogni­ti­ve Trai­nings, das Fort­schrei­ten der Erkran­kung ver­zö­gert wer­den kann und damit eine ent­spre­chen­de Lebens­qua­li­tät über län­ge­re Zeit erhal­ten bleibt. „Wich­tig ist in die­sem Zusam­men­hang, dass die Betrof­fe­nen ihre sozia­len Kon­tak­te nicht ver­lie­ren. Aber auch die Ange­hö­ri­gen soll­ten Unter­stüt­zung zum Bei­spiel in Form von Schu­lun­gen erhal­ten, weil die Erkran­kung und die damit ver­bun­de­ne Wesens­ver­än­de­rung sowie der Ver­lust von gewohn­ten Fähig­kei­ten eine gro­ße Belas­tung im täg­li­chen Mit­ein­an­der bedeu­ten“, weiß die kli­ni­sche Neu­ro­psy­cho­lo­gin Mag.a Jose­fa Hasibeder.

1. Demenz­tag der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesundheitsholding

Am 24. Okto­ber 2024 fin­det der 1. Demenz­tag der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding (OÖG) im Tos­ca­na Con­gress Gmun­den statt. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr erhal­ten Betrof­fe­ne, Ange­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen u.a. zu Krank­heit, recht­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen oder mög­li­chen Unter­stüt­zun­gen. Der Ein­tritt ist frei.