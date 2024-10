Anknüp­fend an den Erfol­gen der letz­ten Jah­re pro­du­zie­ren und ver­kau­fen der Gmund­ner Kunst­ver­ein und die Gmun­der Cha­ri­ty Clubs auch für 2025 wie­der die bei­den Gmund­ner Kunst­ka­len­der. Die Wer­ke in den Kalen­dern stam­men von den Mit­glie­dern des Kunst­ver­eins, die Cha­ri­ty Clubs über­neh­men auch die­ses Jahr wie­der die Pro­duk­ti­ons­kos­ten. Gemein­sam mit dem Gmund­ner Sozi­al­amt und des­sen Lei­te­rin Emi­na Kazic wer­den Pro­jek­te und Fami­li­en aus dem Raum Gmun­den aus­ge­wählt, die zu Weih­nach­ten mit den Ein­nah­men aus den Ver­käu­fen finan­zi­ell unter­stützt werden.

Wie schon in den letz­ten drei Jah­ren wer­den bei­de Kalen­der-For­ma­te, die „Gmund­ner Platz´ln“ und „Modern Arts“fortgeführt. The­ma­tisch wid­men sich die Künst­le­rin­nen und Künst­ler in ihren Wer­ken und Arbei­ten in die­sem Jahr dem The­ma „Hori­zon­te“. Die Titel­bil­der stam­men von dem Foto­gra­fen Joe Mali­na und der 2024 ver­stor­be­nen Künst­le­rin Hel­ga Graf. Ihr möch­te der Kunst­ver­ein, in Memo­ri­am, noch­mals die gro­ße Aner­ken­nung zukom­men las­sen, das Trä­ger­mo­tiv des Kalen­ders „Modern Arts“ zur Ver­fü­gung zu stellen.

Neben bekann­ten Namen wie Chris­ti­ne Pahl, Inge Kreu­zer, Mat­thi­as Kret­schmer, Tho­mas Kurat, Micha­el Wit­tig, Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger und Ange­li­ka Toma bie­ten die bei­den Kalen­der auch eine Büh­ne für die neu­en Mit­glie­der Jür­gen Bley, Anne­lie­se Schi­nagl und Ger­ti Aigner.

Erst­mals wird die­ses Jahr ein wei­te­rer inhalt­li­cher Schwer­punkt mit dem Titel „ Young Arts“ ein­ge­führt. Neben einer eige­nen Kalen­der­sei­te wer­den die Wer­ke, Arbei­ten und der Wer­de­gang der bei­den jun­gen Künst­le­rin­nen Mai­ke Pich­ler und Lisa Gier­lin­ger vor­ge­stellt und her­vor­ge­ho­ben. Ein Büh­ne für jun­ge Kunst, die im Raum Gmun­den ent­steht und die Geschich­te dahin­ter, die es sich lohnt zu erzählen.

Auch die­ses Jahr ste­hen nicht die Kalen­der im Mit­tel­punkt, son­dern viel­mehr die Idee dahin­ter. Ein gemein­schaft­li­ches Pro­jekt – mit vie­len hel­fen­den Hän­den initi­iert und umge­setzt. Jeder Ver­kauf ist ein Bei­trag für unse­re Stadt, jede Käu­fe­rin und jeder Käu­fer trägt ein klei­nes Stück dazu bei, bedürf­ti­gen Fami­li­en in Gmun­den zu Weih­nach­ten zu hel­fen. Die Gesamt­ein­nah­men kom­men ver­schie­de­nen Pro­jek­ten in Gmun­den zugu­te, sowohl das Sozi­al­amt als auch Acti­vi­ties der betei­lig­ten Clubs wer­den damit unterstützt.

Gemein­sam mit Inter­act Gmun­den, Kiwa­nis Club Gmun­den Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rota­r­act Salz­kam­mer­gut, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den-Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traun­see wur­de das Cha­ri­ty Pro­jekt auch die­ses Jahr gemein­sam wei­ter­ent­wi­ckelt, die Druck über­nimmt auch die­ses Jahr wie­der die Salz­kam­mer­gut Media Dru­cke­rei, wel­che sich als regio­na­ler Spon­sor mit beteiligt.

Die bei­den Kalen­der kön­nen ab Frei­tag, dem 25. Okto­ber, käuf­lich erwor­ben wer­den, sowohl in der Gmund­ner Bür­ger­ser­vice Stel­le am Gra­ben, bei den teil­neh­men­den Clubs als auch bei den Künst­le­rin­nen und Künst­lern selbst. Der Preis beträgt 19 €, die Gesamt­ein­nah­men kom­men dem Pro­jekt zugu­te. Zusätz­lich wird im Zuge einer Cha­ri­ty Ver­nis­sa­ge am 5. Novem­ber 2024 im K‑Hof Kam­mer­hof­mu­se­um ein Werk der Künst­le­rin Mai­ke Pich­ler ver­stei­gert. Am Weih­nachts­markt wird es die „Gmund­ner Platzln“ und „Modern Arts“ am Stand´l des Gmund­ner Kunst­ver­eins am Rinn­holz­platz zu kau­fen geben.

Schon jetzt geht der Dank nicht nur an die 28 Künst­le­rin­nen und Künst­ler, an alle Gmund­ner Cha­ri­ty Clubs und die Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zer des Pro­jek­tes, son­dern viel­mehr an alle Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner, die durch den Kauf eines Kunst­ka­len­ders ihren Bei­trag für unse­re Stadt leis­ten. Frei nach dem Mot­to: Gmun­den für Gmunden.

28 teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler:

Ger­ti Aigner, Jür­gen Bley, Hei­di Cig­ler, Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Clau­dia Eichen­au­er, Syl­via Feichtinger-Attwenger,

Anna Gapie­ie­va, Lisa Gier­lin­ger, Hel­ga Graf, Harald Haas, Sieg­fried Holz­bau­er, Karin Kan­de­ra-Leis­ter, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Tho­mas Kurat, Joe Mali­na, Chris­ti­ne Pahl, Katha­ri­na Paschuk, Mai­ke Pich­ler, Anne­lie­se Schi­nagl, Chris­to­pher Schle­sin­ger, Moni­ka Stahl, Ger­line Stro­pek, Ange­li­ka Toma, Frank Tschau­t­scher, Arie­la Tschau­t­scher-Skaz­lic, Gün­ther Wim­mer und Micha­el Wittig

9 betei­lig­te Cha­ri­ty Clubs:

Inter­act Gmun­den, Kiwa­nis Club Gmun­den, Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rota­r­act Salz­kam­mer­gut, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den-Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traunsee

Gmund­ner Kunst­ka­len­der – bun­ter, viel­fäl­ti­ger, gemein­sam für Gmunden.