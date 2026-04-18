Am Samstag, dem 11. April 2026, fanden sich die Mitglieder der Gmundner Molkerei Genossenschaft bei mildem Frühlingwetter zur Generalversammlung im Zirbenschlössel in Sipbachzell ein.

Bei den Präsentationen der Geschäftsführer Hermann Jäger, Christoph Engl und Stefan Stein wurde auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurückgeblickt. Das letzte Jahr war geprägt von Investitionen in die Produktion und internationalen Erfolgen. So konnte sich das Unternehmen kürzlich mit dem Weltmeistertitel für den Traunkirchner Raclette in der Kategorie Raclette beim World Championship Cheese Contest 2026 in Wisconsin (USA) prämieren. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeigt sich die Unternehmensführung trotz des schwierigen Marktumfeldes zuversichtlich.

Obmann Johannes Trinkfass ging in seinem Bericht auf die Gefahren ein, mit denen die Rinderbauern konfrontiert sind. Sein Blick richtete sich auf das fordernde internationale Umfeld, sowie auf die unmittelbaren Risiken von Krankheiten und Seuchen, welche die Wirtschaftlichkeit der Betriebe gefährdet.

Passend zu diesem Thema hielt Gastreferent Dr. Michael Schmaußer aus Freising einen informativen Vortrag zum Thema Biosicherheit auf Rinderbetrieben.

Traditionell werden die qualitätsbesten Lieferanten bei der Generalversammlung für die erstklassige Arbeit prämiert. Im Jahr 2025 konnten sich insbesondere die Familie Schaumberger aus Waidhofen zum dritten Mal, Familie Kogler aus Ybbsitz zum zweiten Mal und Familie Pernegger aus Obergrünburg bereits zum sechsten Mal auszeichnen.