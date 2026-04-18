Am Freitag, den 24. April tritt die Oberösterreichische Volkspartei zu ihrem Landesparteitag in Linz zusammen und stellt sich Landeshauptmann Thomas Stelzer der Wiederwahl als Landesparteiobmann. Der Landesparteitag bietet dazu eine wichtige Plattform für Austausch, Diskussion und die gemeinsame Ausrichtung der politischen Arbeit für die kommenden Jahre.

Auch aus dem Bezirk Gmunden sind 42 Delegierte in Linz vertreten. Unter dem Motto „Unsere Kraft – unser Einsatz“ steht der Parteitag ganz im Zeichen von Verlässlichkeit, Zusammenhalt, Engagement und Verantwortung für Oberösterreich. „Unsere Funktionärinnen und Funktionäre leisten tagtäglich großartige Arbeit in den Gemeinden. Dieser Einsatz ist das Fundament unserer politischen Arbeit und genau das wollen wir auch beim Parteitag sichtbar machen“, betont OÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Rudolf Raffelsberger und ergänzt: „Wir stehen für eine Politik, die fest in den Regionen verankert ist – und genau dort setzen wir an: nah bei den Menschen, lösungsorientiert und mit dem klaren Anspruch, unser Bundesland auch weiter so erfolgreich zu gestalten“, unterstreicht der Bezirksparteiobmann.

Der Landesparteitag gilt als wichtiges Signal für die politische Arbeit der kommenden Monate und unterstreicht die Rolle der OÖVP als die gestaltende Kraft in Oberösterreich. „Die Vielfalt und die Kraft unserer Bezirke machen unser Bundesland so erfolgreich – und genau diese Stärke bringen wir auch geschlossen nach Linz mit“, unterstreicht Rudolf Raffelsberger.

Beträchtliche Fördermittel des Landes im Bezirk Gmunden

Neben den inhaltlichen Weichenstellungen des Landesparteitags zeigt sich die politische Arbeit der OÖVP vor allem auch in der konkreten Umsetzung. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden dabei die laufenden Investitionen des Landes Oberösterreich, mit denen gezielt in Zukunftsbereiche, Arbeitsplätze und regionale Entwicklung investiert wird. Im Bereich der Seilbahnen fließen knapp neun Millionen Euro in unsere Region. Zudem werden im Bezirk Gmunden 1,3 Millionen Euro in die Lokalbahn Gmunden – Vorchdorf investiert. Das größte Investitionsprojekt stellt das Pumpspeicherkraftwerks Ebensee bzw. das Wasserkraftwerk Traunfall dar, mit über 550 Millionen Euro an Investitionen. 800.000 Euro investieren die Eurothermen am Standort Bad Ischl.