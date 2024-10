Die 2C der digiTNMS Scharn­stein gewinnt den 3.Platz bei den Citi­zen Sci­ence Awards 2024. Die Klas­se hat beson­ders enga­giert beim Pro­jekt „Insek­ten ent­de­cken“ mit­ge­forscht und wur­de daher von Ste­fan Duscher (BMBWF) und Jakob Cali­ce (OeAD) mit dem 500 Euro dotier­ten Preis ausgezeichnet.

Wien (OTS) — Was wächst auf unse­rem Gründach? Wie nach­hal­tig sind unse­re Lebens­mit­tel? Wel­che Dia­lekt­wör­ter sind heu­te noch gebräuch­lich? Das sind drei von vie­len For­schungs­fra­gen, denen sich dies­mal Citi­zen Sci­en­tists bei acht Pro­jek­ten wid­men konn­ten. Beson­ders enga­gier­te Citi­zen Sci­en­tists wur­den am 24. Okto­ber 2024 beim 3. Young-Sci­ence-Kon­gress von Öster­reichs Bil­dungs­agen­tur OeAD von OeAD-Geschäfts­füh­rer Jakob Cali­ce und Ste­fan Duscher, Ober­rat im BMBWF, ausgezeichnet.

Schu­len, Fami­li­en, Ein­zel­per­so­nen und erst­mals auch Jugend­grup­pen waren ein­ge­la­den, beim Young-Sci­ence-Kon­gress des OeAD an der KPH Wien/Krems, Stand­ort Stre­bers­dorf, in die Welt der Wis­sen­schaft und For­schung ein­zu­tau­chen. Schul­klas­sen und Lehr­per­so­nen konn­ten im Rah­men von Work­shops, einer Vor­le­sung und einem Sci­ence Par­cours mit For­schen­den ins Gespräch kom­men, aktiv an Pro­jek­ten teil­neh­men und mehr über die For­schungs­tä­tig­keit und die For­schen­den selbst erfah­ren. Als beson­de­rer Höhe­punkt wur­den bei der Ver­lei­hung beson­ders enga­gier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Fami­li­en und Ein­zel­per­so­nen vor den Vor­hang geholt: Sie haben bei einem von acht aus­ge­wähl­ten For­schungs­pro­jek­ten mit­ge­forscht und wur­den dafür mit den Citi­zen Sci­ence Awards aus­ge­zeich­net. Außer­dem stell­ten die Preis­trä­ge­rin­nen des Young Sci­ence Inspi­ra­ti­on Awards Abschluss­ar­bei­ten vor, die die For­sche­rin­nen und For­scher inspi­riert haben.

Ver­lei­hung Citi­zen Sci­ence Award 2024

Beim Mit­for­schen an den Citi­zen-Sci­ence-Award-Pro­jek­ten haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aller Alters- und Bevöl­ke­rungs­grup­pen jedes Jahr vom 1. April bis zum 31. Juli die Mög­lich­keit, Wis­sen­schaft haut­nah zu erle­ben und in direk­ten Kon­takt mit For­sche­rin­nen und For­schern zu tre­ten. Die­ses Jahr wur­den acht Citi­zen-Sci­ence-Pro­jek­te zum Mit­for­schen angeboten.

Bun­des­mi­nis­ter Mar­tin Pola­schek (BMBWF) zeig­te sich beein­druckt vom gro­ßen Enga­ge­ment der Lai­en­for­sche­rin­nen und ‑for­scher: „Der Ein­satz und die Betei­li­gung so vie­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an span­nen­den For­schungs­pro­jek­ten ist inspi­rie­rend! Die­ses Jahr haben über 2.900 Per­so­nen mit­ge­forscht — dar­un­ter Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus 119 Schul­klas­sen sowie vie­le wei­te­re enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Citi­zen Sci­ence bie­tet die Mög­lich­keit, For­schung haut­nah mit­zu­er­le­ben und ist damit ein wich­ti­ger Bestand­teil unse­rer Res­sortstra­te­gie zur Stär­kung des Ver­trau­ens in Wis­sen­schaft und Demokratie.“

Es wur­den Dia­lekt­wör­ter tran­skri­biert, der Umgang mit Lebens­mit­teln foto­gra­fisch sicht­bar gemacht, Auf­klä­rungs­vi­de­os über Huma­ne Papil­lo­ma­vi­ren erstellt, die Ver­brei­tung von aus­ge­wähl­ten Insek­ten doku­men­tiert, die Bio­di­ver­si­tät am Gründach erforscht, Inter­views mit Natur­wis­sen­schaft­le­rin­nen und Natur­wis­sen­schaft­lern geführt und die Aus­wir­kun­gen städ­ti­scher Hit­ze und von Extrem­wet­ter­phä­no­me­nen ana­ly­siert. Über 45.000 Daten­sät­ze war­ten nun dar­auf, von den For­schungs­teams aus­ge­wer­tet und ana­ly­siert zu wer­den. 23 Schu­len, zwei Fami­li­en und sechs Ein­zel­per­so­nen, die beson­ders aktiv mit­ge­forscht haben, wur­den nun für ihr Enga­ge­ment ausgezeichnet.

Fol­gen­de Schu­len zäh­len zu den Preisträgern:

Aus Wien: HLTW 13 Wien, GRG15 Schmelz, OMS Pfeil­gas­se, Die­fen­bach­gym­na­si­um, BRG6 und VS St.Ursula. Aus der Stei­er­mark: HLW FSB Weiz, HBLA für Forst­wirt­schaft Bruck/Mur und BRG Kep­ler­stra­ße. Aus Ober­ös­ter­reich: Adal­bert Stif­ter-Gym­na­si­um Linz, MS Wei­ßen­bach an der Enns, HBLA Künst­le­ri­sche Gestal­tung Linz, HAK Efer­ding, digiTNMS Scharn­stein und HLK/HLW Frei­stadt. Aus Nie­der­ös­ter­reich: BG/BRG Tull­ner­bach — Wie­ner­wald­gym­na­si­um, BG/BRG Sto­cker­au, BRG Perch­tolds­dorf und BG und BRG Gmünd.

Aus Salz­burg: PdC BORG Rad­stadt, Holz­tech­ni­kum Kuchl und WRG Salz­burg. Aus Tirol: RG Schwaz. Die Schu­len erhiel­ten vom BMBWF Preis­gel­der von bis zu 1.000 Euro für die Klassenkassa.

Preisträger/innen in der Kate­go­rie „Ein­zel­per­so­nen“:

Aus Kärn­ten: Rose­ma­rie Mali­ha und Han­nes Gold­gru­ber. Aus Nie­der­ös­ter­reich: Flo­ri­an Mayr, Johan­nes Reit­h­ner und Franz Zei­ler und aus Wien Micha­el Koz­lik. In der Kate­go­rie „Fami­lie“ gewan­nen Fami­lie Schus­ter aus Wien und Fami­lie Fügen­schuh-Hrd­lo­vics aus Tirol. Sie erhiel­ten Sach­prei­se, gestif­tet von den jewei­li­gen Projekten.

Ver­lei­hung Young Sci­ence Inspi­ra­ti­on Award

Das Fina­le des Young Sci­ence Inspi­ra­ti­on Awards 2024 war weib­lich — vier jun­ge Frau­en haben mit ihren schu­li­schen Abschluss­ar­bei­ten Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler inspi­riert. Bei der The­men­su­che haben die Fina­lis­tin­nen die OeAD-Young-Sci­ence-The­men­platt­form genutzt und sich Anre­gun­gen von aktu­el­len For­schungs­pro­jek­ten geholt. Schüler/innen, die die­se Platt­form genutzt haben, kön­nen ihre fer­ti­gen Arbei­ten jähr­lich bis 30. April für den Young Sci­ence Inspi­ra­ti­on Award ein­rei­chen. Mit 46 gül­ti­gen Ein­rei­chun­gen gab es die­ses Jahr so vie­le Teilnehmer/innen wie noch nie. Jakob Cali­ce, Geschäfts­füh­rer des OeAD, war von den dies­jäh­ri­gen Ein­rei­chun­gen sehr ange­tan: „Beein­dru­cken­de 80 Pro­zent der Arbei­ten ent­hiel­ten einen inspi­rie­ren­den oder inno­va­ti­ven Aspekt für die Forscher/innen, die an den jewei­li­gen The­men arbei­ten. Ich bin jedes Jahr wie­der fas­zi­niert, wie ambi­tio­niert und moti­viert Jugend­li­che ein The­ma bear­bei­ten und befor­schen kön­nen. Gera­de im Hin­blick auf ein zukünf­ti­ges Stu­di­um sind das wert­vol­le Qua­li­tä­ten, die sich die­se Schü­le­rin­nen und Schü­ler bereits ange­eig­net haben.“

Eine Jury wähl­te aus allen Nomi­nie­run­gen noch ein­mal zwei her­aus­ra­gen­de schu­li­sche Abschluss­ar­bei­ten (ehem. Vor­wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten) und eine Diplom­ar­beit aus. Die­se Jugend­li­chen hat­ten dann beim Young-Sci­ence-Kon­gress auf der Büh­ne vier Minu­ten Zeit, das Publi­kum von ihren Arbei­ten zu über­zeu­gen und den Publi­kums­preis zu gewin­nen. Julia Dun­ner und Car­la Sark von der Schu­le HLTW 13 Berg­hei­den­gas­se mach­ten das Ren­nen — mit ihrer schu­li­schen Diplom­ar­beit zum The­ma „Die Ver­mitt­lung von Finanz­wis­sen an Jugend­li­che am Bei­spiel von aktu­el­len Kri­mi­nal­fäl­len in der Wirt­schaft (Wire-card und FTX)“ haben sie nicht nur einen For­scher von der FH Joan­ne­um (Graz) über­zeugt, son­dern auch das Publi­kum. Sie erhiel­ten zusätz­lich zu den 300 Euro, die alle Fina­lis­tin­nen bekom­men, den 100-Euro-Publi­kums­preis. Sarah Wall­ner (ehem. Schü­le­rin am BG/BORG St. Johann in Tirol) konn­te krank­heits­be­dingt lei­der nicht am Fina­le teil­neh­men. Sie erhält den 300-Euro-Scheck auf dem Postweg.

Aus­blick

Auch 2025 kann wie­der öster­reich­weit beim Citi­zen Sci­ence Award an span­nen­den For­schungs­pro­jek­ten mit­ge­ar­bei­tet wer­den. Es war­ten wie­der Geld­prei­se für die Klas­sen­kas­se und Sach­prei­se für Fami­li­en und Ein­zel­per­so­nen. Die aus­ge­wähl­ten Pro­jek­te sind ab Febru­ar 2025 auf der Young-Sci­ence-Web­sei­te des OeAD abrufbar.

Und auch Schüler/innen, die die Young-Sci­ence-The­men­platt­form des OeAD für ihre abschlie­ßen­de Arbeit an einer AHS oder Diplom­ar­beit nut­zen, kön­nen wie­der bis 30. April für den Young Sci­ence Inspi­ra­ti­on Award einreichen.