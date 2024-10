Am Sonn­tag 6.10.2024 fand in Gschwandt bei Pracht­wet­ter das jähr­li­che Ern­te­dank­fest statt. Zu die­ser Dank­sa­gung lud die Pfar­re Gschwandt alle Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­ner herz­lich ein und sie kamen auch in Scha­ren! Treff­punkt war das Feu­er­wehr­de­pot, wo alle durch die lei­ten­de Seel­sor­ge­rin Anna-Maria Marsch­ner und Dia­kon Franz Xaver Muhr herz­lich begrüßt wur­den. Musi­ka­lisch wur­de die Fest­ver­an­stal­tung durch die Musik­ka­pel­le Gschwandt beglei­tet. Im Mit­tel­punkt stand die wun­der­schö­ne Ern­te­kro­ne, die in unzäh­li­gen Stun­den durch die Land­ju­gend Gschwandt ange­fer­tigt wur­de. Vor dem Umzug in die Pfarr­kir­che Gschwandt zur hei­li­gen Mes­se seg­ne­te Franz Xaver Muhr noch die Ern­te­kro­ne. Anschlie­ßend mar­schier­ten alle Anwe­sen­den unter Musik­klän­gen der Musik­ka­pel­le Gschwandt zur Pfarrkirche.

Bis auf den letz­ten Platz besetzt, war­te­te die Pfarr­ge­mein­de auf den Ein­zug der Ern­te­kro­ne, die dann getra­gen von den Män­nern der Land­ju­gend vor dem Altar abge­stellt wur­de. Alle Kin­der­gar­ten­kin­der nah­men im Altar­raum Platz und horch­ten gespannt auf die Geschich­te rund um die Ern­te. Zwi­schen­zeit­lich mar­schier­ten die Kids mit ihren Betreue­rin­nen in die Volks­schu­le und fer­tig­ten dort ein Pla­kat und ihre Ern­te­kro­nen an und kamen dann wie­der retour in die Kir­che. Die Pre­digt von Anna-Maria Marsch­ner war rund um den Apfel aus­ge­rich­tet und auf das Leben abge­stimmt. So wie es im Leben Freu­de, Leid, Kum­mer und Lee­re gibt, gibt es auch gro­ße, voll­rei­fe, saf­ti­ge, etwas ange­schla­ge­ne Äpfel und auch ein lee­res Stei­gerl bei schlech­ter Ernte.

Beim gemein­sa­men “Vater unser” wur­den alle Kin­der rund um den Altar auf­ge­stellt, man reich­te sich im gesam­ten Kir­chen­raum die Hän­de und zeig­te so, dass nur ein Mit­ein­an­der im Leben zählt und so ein erfüll­tes Leben zustan­de kommt. Eine Über­ra­schung hat­te auch der anwe­sen­de Bür­ger­meis­ter von Gschwandt Fritz Steindl für Anna-Maria Marsch­ner! Er über­reich­te aus der Spen­den­samm­lung bei sei­nem 60er Fest eine beacht­li­che Sum­me für den Neu­bau des Pfarr­zen­trums im geplan­ten Gemein­de­zen­trum. Nach der Mess­fei­er beka­men alle Kin­der einen gold­gel­ben Apfel mit “roten Wan­gerl“ und für die Pfarr­be­völ­ke­rung hat­ten die Bäue­rin­nen eine Aga­pe mit Köst­lich­kei­ten aus der reich­li­chen Ern­te des Jah­res vor­be­rei­tet. Ein schö­ner Tag im Jahresablauf!