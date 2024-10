Am 05.10.2024 mit Spiel­be­ginn 17:15 Uhr ist es soweit: Die UEHV CAM4DENT Sharks tre­ten im Hai­fisch­be­cken Gmun­den gegen DEC Inzell an – und das in der Okto­ber­fest Edi­ti­on bei frei­em Ein­tritt. Im Hin­spiel gegen den DEC Inzell in Bay­ern vor eini­gen Tagen zeig­ten die „Neu­en Sharks“ mit einem deut­li­chen 9:3 Sieg kräf­tig auf und haben auch das ers­te Test­spiel gegen EC KUNDL mit 4:0 gewon­nen. Lei­der ist sehr kurz­fris­tig das Test­spiel gegen EC Kuf­stein am ver­gan­ge­nen Sonn­tag von der Ver­eins­füh­rung der Gäs­te wegen vie­ler erkrank­ter Spie­ler abge­sagt wor­den und es war kaum Zeit dies öffent­lich anzu­kün­di­gen, sor­ry dafür!

Kommt also am Sams­tag 5.10.2024 in die Eis­hal­le Gmun­den und genießt Weiß­bier, Brezn, Weiß­wurst und ech­te Okto­ber­fest­mu­sik! Das wird ein Fest für alle Sin­ne und dies bei einem sport­li­chen Lecker­bis­sen am Eis! Also Leder­ho­sen und Dirndl raus – wir sehen uns auf dem Eis! An die­sem Tag haben Sie auch die Mög­lich­keit mit den Sharks per­sön­lich Kon­takt auf­zu­neh­men. Es ist ein tol­les Team um Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner, der sicher auch Rede und Ant­wort stel­len wird.

Und auch gleich vor­mer­ken: Am 12.10.2024 ist für die UEHV CAM4DENT Sharks Sai­son­be­ginn in der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga mit dem Aus­wärts­match gegen ATSE GRAZ und am 19.10.2024 hat dann das War­ten für die Eis­ho­ckey­fans ein Ende. Da gibt es die ers­te Heim­par­tie in der Eis­hal­le Gmun­den gleich mit dem Knal­ler gegen KAP­FEN­BERG SV, natür­lich mit einem ent­spre­chen­dem Rah­men­pro­gramm. Spiel­be­ginn um 18:30 Uhr! Das gesam­te Shark­team freut sich auf eine vol­le Eis­hal­le mit den treu­en Fans und allen die es noch wer­den wollen.