Das heu­er von Bäcker- und Kon­di­tor­meis­ter Kurt Leit­ner eröff­ne­te Kai­se­rin Eli­sa­beth Kaf­fee­haus in Lauf­fen war Schau­platz eines EPU-Netz­werk-Tref­fens der WKO Bad Ischl. Das denk­mal­ge­schütz­te Haus bot einen inspi­rie­ren­den Rah­men für Gesprä­che und Gedan­ken­aus­tausch der Ein-Personen-Unternehmer:innen. On stage prä­sen­tier­ten sich Dag­mar und Ste­fan Bin­der, die psy­cho­lo­gi­sche Bera­tung und Ernäh­rungs­trai­nings anbie­ten sowie Mar­kus Stock­mai­er. Er hat sich als Event­ma­na­ger und DJ einen über­re­gio­na­len Namen gemacht. Leit­ner lud im Anschluss zu einem Rund­gang in die Back­stu­be, die eben­falls mit gro­ßem Auf­wand ent­stand. Von hier aus fin­den die Mehl­spei­sen ihren Weg in die Ver­kaufs­the­ken und Gas­tro-Betrie­be der Regi­on. Das nächs­te EPU-Tref­fen fin­det am Mi., 11.12.2024, 18 Uhr in Form eines Weih­nachts­pun­sches auf der Ter­ras­se des Kon­gress- und Thea­ter­hau­ses in Bad Ischl statt.