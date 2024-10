Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de, am Sams­tag 05. Okto­ber 2024 ver­wan­del­te sich die Pfaf­fin­ger Dorf­hal­le in eine kun­ter­bun­te Tanz­flä­che für fast 100 Kin­der. Enga­gier­te Frei­wil­li­ge orga­ni­sier­ten gemein­sam mit der Gemein­de Pfaf­fing die ers­te Kin­der­dis­co für tanz­be­geis­ter­te Kin­der ab 6 Jah­ren. Vol­ler Freu­de sam­mel­ten die klei­nen Gäs­te an den ver­schie­de­nen Sta­tio­nen Stem­pel auf ihrem Stem­pel­pass. Für viel Spaß sorg­ten gute Musik und eine gro­ße Tanz­flä­che. Die jun­gen Rock­stars gaben alles beim Luft­gi­tar­ren­con­test. Für klei­ne Erfri­schun­gen sorg­ten lecke­re Kin­der­cock­tails und frisch zube­rei­te­tes Pop­corn. Das abso­lu­te High­light war die Foto­box, in der die Kin­der mit lus­ti­gen Acces­soires unver­gess­li­che Erin­ne­rungs­fo­tos schie­ßen und mit nach Hau­se neh­men konn­ten. Die ers­te Pfaf­fin­ger Kin­der­dis­co war ein vol­ler Erfolg und wird den Teil­neh­mern noch lan­ge in Erin­ne­rung bleiben.