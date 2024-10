Am Mon­tag, 30.9.2024 hat­te der Gmund­ner Foto­graf Ralph Fisch­ba­cher sei­nen letz­ten Arbeits­tag und auch sei­nen letz­ten Auf­trag. Er hielt das Gesche­hen – wie auch die vie­len Jah­re davor — am Wirt­schafts­emp­fang in der WKO Gmun­den fest, der immer anläss­lich des Liacht­bratl-Mon­tags statt­fin­det. WKO-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer und Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger über­reich­ten dem enga­gier­ten Unter­neh­mer eine Dan­ke­sur­kun­de. Der Wer­be­fo­to­graf hat­te neben vie­len Auf­trä­gen aus der Indus­trie, der Mode und dem Tou­ris­mus u. a. auch Ten­nis­spie­le­rin Bar­ba­ra Schett, Schi­fah­rer Hans Knaus oder Joe­si Pro­ko­petz, Die Seer, Karl Moik uvm. vor sei­ner begehr­ten Linse.