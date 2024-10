Das Frauen*forum Salz­kam­mer­gut fei­ert sein 30-jäh­ri­ges Bestehen und zeigt dabei die Viel­falt sei­nes Angebots.

Eben­see. Als „femi­nis­ti­sche Nah­ver­sor­ge­rin“ blickt das Frauen*forum Salz­kam­mer­gut auf wirk­mäch­ti­ge 30 Jah­re zurück. Für die­sen Blick zurück nahm sich die Orga­ni­sa­ti­on mit ihren Wegbegleiter*innen im Rah­men einer Tagung unter dem Titel „Femi­nis­ti­sches Wir­ken am Land“ viel Zeit. Am Vor­abend lei­te­te eine sze­ni­sche Lesung über die Kom­po­nis­tin, Autorin und Suf­fra­get­te Ethel Smyth mit dem Titel „Der Sturm­vo­gel“ die Fei­er­lich­kei­ten ein. Als Duo „Pia­no­Mär“ spiel­ten Clau­dia Eder­may­er und Mar­ti­na Hasel­gru­ber Sze­nen und Wer­ke aus dem beweg­ten Leben der Künst­le­rin und Aktivistin.

Die Tagung selbst wur­de mit einer unter­halt­sa­men Key­note von Gunil­la Plank, Grün­de­rin des Frau­en­netz­werks Murauer­In­nen eröff­net. In einem Talk loka­ler Macher*innen wur­de die Suche nach Raum und Leer­stands­be­le­bung unter femi­nis­ti­scher Per­spek­ti­ve betrach­tet. Am Nach­mit­tag konn­ten die Teil­neh­men­den zwi­schen Work­shops und Vor­trä­gen wäh­len, die sich mit Frau­en­rech­ten, gutem Leben für alle, dem Matri­ar­chat und Vor­bil­dern im Wider­stand in der NS-Zeit auseinandersetzten.

Im Rah­men des Fest­akts gaben Grün­de­rin­nen, Vor­stand und Akti­ve einen Rück­blick auf ereig­nis­rei­che 30 Jah­re femi­nis­ti­sche Nah­ver­sor­gung, gesäumt von Gruß­wor­te von Wegbegleiter*innen, Vertreter*innen aus Poli­tik und Zivilgesellschaft.

Der Abend stand im Zei­chen des Fei­erns. Kuli­na­risch ver­sorgt wur­den die Gäs­te von einem Buf­fet des Tausch­krei­ses Eben­see (Wir gemein­sam). Ein Kon­zert von der Eben­seer Band „Mama Fri­da“ lock­te wei­te­res Publi­kum ins Kino Eben­see, wo der Groß­teil des Pro­gramms statt­fand. DJ Ela­S­oul beglei­te­te die Tan­zwil­li­gen in die Nacht hinein.

Dem Frauen*forum Salz­kam­mer­gut gelang eine umfang­rei­che Rück­schau auf 30 arbeits­rei­che Jah­re, die Alt und Jung zusam­men­führ­te um auch in der Zukunft für ein bes­se­res Leben von Frau­en* in der Regi­on einzustehen.

Herz­li­chen Glück­wunsch zum 30. Geburts­tag, lie­bes Frauen*forum!