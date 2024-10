Am Sonn­tag 20.10.2024 mit Beginn 20:00 Uhr wur­de von der Thea­ter­grup­pe Gschwandt die letz­te der rest­los aus­ver­kauf­ten Vor­füh­run­gen des Lust­spie­les in 3 Akten von Her­mi­ne Stand­ler „Das Wun­der von Gschwandt“ auf­ge­führt. Prä­sen­tiert vom Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein, orga­ni­siert von Ber­na­dett Hum­mer und Mag­da­le­na Lahn­in­ger, gab das Ensem­ble mit Adi Holz­in­ger, Wolf­gang Wampl, Ber­na­dett Hum­mer, Clau­dia Gru­ber, Ros­wi­tha Stadl­mayr, Josef Unter­hol­zer, Ingrid Schauf­ler, Bar­ba­ra Hum­mer, Chris­ti­ne Kopp und Alex­an­der Pointl noch­mals ALLES, brach­ten das Publi­kum vor lau­ter Lachen zum Wei­nen und ern­te­ten schier nicht enden­den Applaus und Bra­vo­ru­fe am Ende der Veranstaltung.

Die Zeit ver­flog im Nu, der Unter­hal­tungs­wert war gran­di­os, den Künst­lern — und dies sind ohne Über­trei­bung Meis­ter ihres Faches — kann man nur zur groß­ar­ti­gen Dar­bie­tung gra­tu­lie­ren. Das Erbe des Kro­ne­wirt kam in die bes­ten Hän­de eines glück­li­chen Braut­paa­res, der Wirt selbst darf immer noch hof­fen, dass sich Regi­na für ihn ent­schei­det und er doch noch unter die Hau­be kommt. Und dass alle Teil­neh­mer der Thea­ter­grup­pe selbst einen rie­sen Spaß bei der Auf­füh­rung hat­ten, konn­ten alle Anwe­sen­den sehen und auch hören. Nun bleibt nur die Hoff­nung, dass es in gerau­mer Zeit wie­der ein Thea­ter­stück der Thea­ter­grup­pe Gschwandt gibt!