St. Coro­na am Wech­sel / Gmun­den, 15. Okto­ber 2024 – Die 14-jäh­ri­ge Gmund­ne­rin Lea Söser vom MUH­FIT Ein­rad-Sport-Team der Sport­uni­on Gmun­den hat bei den offe­nen öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter­schaf­ten im Ein­rad-Downhill und Cross Coun­try Eli­mi­na­tor (XCE) erneut ihre Klas­se unter Beweis gestellt. In bei­den Dis­zi­pli­nen fuhr sie gegen star­ke inter­na­tio­na­le Kon­kur­renz Best­zei­ten und wur­de zur schnells­ten Ein­rad­fah­re­rin Öster­reichs gekrönt.

Am 5. und 6. Okto­ber 2024 tra­ten in St. Coro­na am Wech­sel über 40 Star­te­rin­nen und Star­ter aus Deutsch­land, Tsche­chi­en, der Slo­wa­kei und Süd­ti­rol an. Lea setz­te sich bereits im Downhill-Qua­li­fi­ka­ti­ons­lauf durch und ließ auch im Fina­le die amtie­ren­de deut­sche Meis­te­rin Lea Oppitz sowie die Süd­ti­ro­le­rin Anna Stei­ner hin­ter sich. Im Cross Coun­try Eli­mi­na­tor (XCE) – einem Ren­nen, bei dem jeweils vier Fah­re­rin­nen einen berg­auf-berg­ab Rund­kurs mit Hin­der­nis­sen bewäl­ti­gen – gewann Lea alle Durch­gän­ge mit Bestzeit.

Die Stre­cken in St. Coro­na wur­den von den Ver­an­stal­tern her­vor­ra­gend gewählt: Der Downhill-Final­kurs über­zeug­te mit her­aus­for­dern­den, teils sehr tech­ni­schen Pas­sa­gen. Auch der XCE-Kurs ver­lang­te den Fah­re­rin­nen in punc­to Schnel­lig­keit und Prä­zi­si­on Höchst­leis­tun­gen ab.

Leas inter­na­tio­na­le Erfol­ge unter­mau­ern ihre Spit­zen­po­si­ti­on: Bei der Ein­rad-Euro­pa­meis­ter­schaft 2024 gewann sie die Titel Juni­or Fema­le Flat­land Cham­pi­on und Juni­or Fema­le Tri­al Cham­pi­on und war bei zahl­rei­chen inter­na­tio­na­len Ren­nen in Frank­reich, Ita­li­en, Deutsch­land und den Nie­der­lan­den erfolg­reich. Bei der Ein­rad-WM im Som­mer in den USA sicher­te sie sich zudem zwei Vize-Welt­meis­ter­ti­tel und acht Altersklassen-Goldmedaillen.

Auch ihre 12-jäh­ri­ge Schwes­ter Anna Söser zeig­te erneut star­ke Leis­tun­gen und wur­de in der U15-Wer­tung hin­ter Lea jeweils Zwei­te. Das Duo ist als die „Super Sis­ters“ bekannt und gilt als gro­ße Nach­wuchs­hoff­nung. Neben den „Super Sis­ters“ über­zeug­ten auch Cla­ra Hacker-Dietl und Domi­nik Böhm vom Gmund­ner Ein­rad-Sport­team, die eben­falls Alters­klas­sen-Medail­len holten.