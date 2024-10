Seit dem spä­ten Nach­mit­tag des Don­ners­tags wird eine 86-jäh­ri­ge Frau aus einem Alten­heim im Bezirk Gmun­den ver­misst. Eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on der Poli­zei und Feu­er­wehr blieb bis­lang ohne Erfolg. Die 86-Jäh­ri­ge stieg beim See­bahn­hof in kei­nen Zug, ihre Spur ver­liert sich um 18:13 Uhr im Bereich der Feu­er­wehr Gmunden.

Zeu­gen, die die Frau, die mit einer auf­fäl­li­gen roten Hose beklei­det ist, gese­hen haben, wer­den ersucht sich bei der Poli­zei Gmun­den unter 059133 4100 zu melden.

Suche nach Ver­miss­ter lief bis in die Nacht

Die 86-Jäh­ri­ge, die erst seit weni­gen Tagen im Alten­heim im Bezirk Gmun­den lebt, wur­de am 17. Okto­ber 2024 gegen 18:55 Uhr als ver­misst gemel­det. Nach der Anzei­ge durch das Pfle­ge­per­so­nal lei­te­te die Poli­zei sofort eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on ein, die bis tief in die Nacht andau­er­te. An der Suche betei­lig­ten sich fünf Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren, sechs Poli­zei­strei­fen, dar­un­ter Dienst­hun­de, der Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le Flir“ aus Wien sowie fünf Droh­nen­teams von Feu­er­wehr und Ret­tung. Auch die Such­hun­de­staf­fel und die Ret­tungs­hun­de­bri­ga­de unter­stütz­ten die Aktion.

Letz­te Spur beim See­bahn­hof Gmunden

Die 86-Jäh­ri­ge wur­de mehr­mals auf Video­auf­zeich­nun­gen gesich­tet, zuletzt gegen 18:15 Uhr, als sie vom Stadt­zen­trum Gmun­den in Rich­tung Ost­ufer ging. Beim See­bahn­hof Gmun­den ver­liert sich jedoch ihre Spur. Trotz der inten­si­ven Such­maß­nah­men bis 1:30 Uhr konn­te die Frau nicht gefun­den wer­den. Da kei­ne wei­te­ren Anhalts­punk­te vor­la­gen, wur­de die Suche vor­erst unterbrochen.

Fort­set­zung der Suche geplant

Die Poli­zei plant, die Suche am Mor­gen des 18. Okto­ber 2024 fort­zu­set­zen, in der Hoff­nung, neue Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Ver­miss­ten zu erhalten.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: laumat.at