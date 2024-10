Linz/Gmunden: Ins­ge­samt 10 Rotkreuz-Mitarbeiter:innen aus dem Bezirk Gmun­den wur­den im Lin­zer Land­haus vom Land Ober­ös­ter­reich für ihre lang­jäh­ri­ge Mit­ar­beit im Roten Kreuz geehrt. Zahl­rei­che Ehren­gäs­te aus Poli­tik und den Füh­rungs­gre­mi­en des OÖ Roten Kreu­zes wohn­ten die­sem fei­er­li­chen Fest­akt bei.

Die Fei­er im stil­vol­len Ambi­en­te des stei­ner­nen Saals im Lin­zer Land­haus wur­de durch ein Ensem­ble der Mili­tär­mu­sik OÖ fei­er­lich umrahmt. Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer beton­te bei sei­ner Anspra­che den gro­ßen Stel­len­wert des Roten Kreu­zes in unse­rer Gesell­schaft. Auch OÖRK-Vize­prä­si­dent Dr. Gün­ter Mayr hob bei sei­ner Rede die Leis­tun­gen her­vor und dank­te den Geehr­ten für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment. Eini­ge Bür­ger­meis­ter, Orts­stel­len­lei­ter und unser Bezirks­stel­len­lei­ter lie­ßen es sich nicht neh­men, per­sön­lich an den Fei­er­lich­kei­ten teil­zu­neh­men. Im Anschluss an den offi­zi­el­len Teil wur­den alle teil­neh­men­den Per­so­nen vom Land Ober­ös­ter­reich zu einem Buf­fet eingeladen.

Für 50-jäh­ri­ge Mit­ar­beit im Roten Kreuz wur­de aus dem Bezirk Gmun­den mit der OÖ. Ret­tungs-Dienst­me­dail­le in Gold aus­ge­zeich­net: Mat­thi­as Plamberger.

Für 40-jäh­ri­ge Mit­ar­beit beim Roten Kreuz wur­den aus dem Bezirk Gmun­den mit der OÖ. Ret­tungs-Dienst­me­dail­le in Sil­ber aus­ge­zeich­net: Mar­tin Loidl, Franz Hofer, Micha­el Eisl, Clau­dia Oben­aus und Franz Puchinger.

Für 25-jäh­ri­ge Mit­ar­beit im Roten Kreuz wur­den aus dem Bezirk Gmun­den mit der OÖ. Ret­tungs-Dienst­me­dail­le in Bron­ze aus­ge­zeich­net: Sieg­lin­de Hof­stät­ter, Dr. Petra Pils, Dr. Ange­li­ka Mau­el, Jür­gen Fellinger.