Nur eine Woche nach dem über­ra­schen­den Rück­tritt von Mar­kus Waldl prä­sen­tiert der SV Gmund­ner Milch mit Chris­toph Mamo­ser den neu­en star­ken Mann auf der sport­li­chen Kom­man­do­brü­cke. “Bereits nach den ers­ten Gesprä­chen hat sich her­aus­kris­tal­li­siert, dass Chris­toph genau unse­rem gesuch­ten Anfor­de­rungs­pro­fil ent­spricht. In sei­nen neun Jah­ren als Chef­trai­ner der Uni­on Mond­see hat er die Mann­schaft nicht nur kon­ti­nu­ier­lich ent­wi­ckelt und von der Bezirks­li­ga bis in die Spit­zen­grup­pe in der OÖ Liga geführt, son­dern auch vie­le jun­ge, hung­ri­ge Spie­ler geför­dert und wei­ter­ent­wi­ckelt. Er kennt die Liga und hat nach einer ein­jäh­ri­gen Aus­zeit gro­ße Lust auf eine neue Her­aus­for­de­rung. Wir freu­en uns, dass wir für die­se Schlüs­sel­po­si­ti­on unse­re abso­lu­te Wunsch­lö­sung rea­li­sie­ren konn­ten und sind über­zeugt, mit ihm wie­der in die Erfolgs­spur zurück­zu­keh­ren”, so Gün­ter Las­ka, Obmann des SV Gmund­ner Milch.

Als Spie­ler durch­lief der 45-jäh­ri­ge Mond­seer sämt­li­che Jugend­mann­schaf­ten bis zur Ama­teur­mann­schaft des SV Aus­tria Salz­burg und kam – vor sei­ner Rück­kehr zur Uni­on Mond­see – 80 Mal in der Regio­nal­li­ga West zum Ein­satz. Chris­toph Mamo­ser wird sei­ne Tätig­keit in der kom­men­den Woche auf­neh­men und am Mon­tag das ers­te Trai­ning in der Traun­see­stadt lei­ten. Das bewähr­te Trai­ner­team der Blau-Wei­ßen mit Co-Trai­ner Ste­fan Leh­ner und Tor­wart-Trai­ner Simon Wink­ler bleibt unver­än­dert. Am kom­men­den Sams­tag in Dieta­ch wird die Kampf­mann­schaft ein letz­ten Mal inte­ri­mis­tisch von Ste­fan Leh­ner und Sport­chef Chris­toph Brum­may­er betreut.