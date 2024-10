In Bad Ischl wur­den die Feu­er­weh­ren am Don­ners­tag zu einer LKW-Ber­gung geru­fen. Der Len­ker hat­te sich mit sei­nem Anhän­ger in einer Böschung fest­ge­fah­ren und konn­te sich nicht mehr befreien.

“Da der Anhän­ger auf der Stra­ße auf­setz­te, ent­schied man sich für eine Ber­gung mit dem Kran der Haupt­feu­er­wa­che. Gleich­zei­tig berei­te­ten die Kame­ra­den der FF Jain­zen einen Hub­zug vor, um das Gespann wie­der auf die Stra­ße zu zie­hen. Nach zir­ka einer Stun­de konn­te der Len­ker des Last­wa­gens sei­ne Fahrt fort­setz­ten. Der Ein­satz konn­te somit been­det wer­den. Im Ein­satz stan­den die Kame­ra­den der FF Jain­zen und der drit­te Bereit­schafts­zug der Haupt­feu­er­wa­che. Eine Strei­fe der Bun­des­po­li­zei war eben­falls vor Ort”, berich­ten die Einsatzkräfte.

Quel­le und Bild­ma­te­ri­al: OFM Mar­co Rei­ter / FF Bad Ischl