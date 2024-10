Im Not­fall rasch zu hel­fen, ret­tet Leben und stärkt den Zusam­men­halt. Wie das OÖ. Jugend­rot­kreuz Kin­der fit fürs Hel­fen macht, zeigt die Geschich­te von Mat­ti­as Seck­leh­ner. Der Volks­schü­ler aus Gschwandt (Bez. Gmun­den) leis­te­te Großartiges.

Es pas­sier­te beim Moun­tain­bike-Fah­ren in Schlad­ming. „Mein Opa, mein Papa, mei­ne gro­ße Schwes­ter und ich fuh­ren mit unse­ren Rädern einen Trail hin­un­ter – mit­ten am Weg hör­ten wir jeman­den rufen“, erin­nert sich Mat­thi­as Seck­leh­ner. Sofort brems­ten sie ihre Moun­tain­bikes ab und bemerk­ten eine Wan­de­re­rin vor einem Abhang sit­zen. Sie stol­per­te, stürz­te hin­un­ter und hat­te gro­ße Schmer­zen „Als wir zu ihr kamen erkann­ten wir, dass sie sich ihren rech­ten Knö­chel gebro­chen hat. Zum Glück hat­ten wir in der Schu­le einen Ers­te-Hil­fe-Kurs und ich wuss­te sofort, was zu tun ist“, erzählt der Volks­schü­ler, der umge­hend die Initia­ti­ve ergriff. „Opa ver­stän­dig­te die Ret­tung, mei­ne Schwes­ter lief zu einem angren­zen­den Haus um Kühl­beu­tel und Papa trug die Frau mit dem Namen Susan­ne in den Schatten.“

Mat­thi­as hat mit „Hel­fi“ gelernt, wie man im Ernst­fall rich­tig handelt

„Wir haben die engen Wan­der­schu­he auf­ge­macht, Susan­ne was zu trin­ken gege­ben und ich habe ihr Mut gemacht. Ich sag­te ihr, dass wir bei ihr blei­ben bis Hil­fe kommt. Dann haben wir zusam­men auf die Ret­tung gewar­tet, die sie ins Kran­ken­haus brach­te“, meint Mat­thi­as. Ein paar Wochen spä­ter mel­de­te sich Susan­ne bei der Fami­lie. Sie bedank­te sich für die geleis­te­te Hil­fe und erzähl­te, dass die Ärz­te im Kran­ken­haus einen mehr­fa­chen Knö­chel- und Waden­bruch fest­stell­ten. Mat­thi­as Seck­leh­ner wuss­te, wie man im Ernst­fall rich­tig han­delt. Er und das Team der Volks­schu­le Gschwandt gewann den dies­jäh­ri­gen Hel­fi-Lan­des­be­werb für den sie mit Leh­re­rin Kor­ne­lia Mit­ten­dor­fer flei­ßig übten. „Es macht mich wirk­lich glück­lich, wenn mei­ne Schü­ler ihr Wis­sen anwen­den und Men­schen hel­fen können!“

Akti­on „Schü­ler ret­ten Leben“ för­dert die Wiederbelebungsrate

Bereits im Kin­der­gar­ten star­tet das OÖ. Rote Kreuz die Ver­mitt­lung von Erst­hel­fer-Kennt­nis­sen und Lebens­kom­pe­ten­zen. Hel­fi beglei­tet die Volks­schü­ler und mit der Initia­ti­ve „Schü­ler ret­ten Leben“ bil­det das OÖ. Jugend­rot­kreuz jun­ge Men­schen ab der 5. Schul­stu­fe zu poten­ti­el­len Lebens­ret­tern aus. „Sie ori­en­tiert sich an der Initia­ti­ve „Kids save lives“ vom Euro­päi­schen Rat für Wie­der­be­le­bung (ERC) und ani­miert im Ernst­fall Ers­te Hil­fe zu leis­ten“, sagt Initia­tor Dr. Mar­kus Sim­mer, Anäs­the­sist und Inten­siv­me­di­zi­ner am Kli­ni­kum Wels-Gries­kir­chen, mit dem das Jugend­rot­kreuz das Pro­jekt lau­fend wei­ter­ent­wi­ckelt. Die Idee: Wenn sich Men­schen bereits in jun­gen Jah­ren Kom­pe­ten­zen in Sachen Wie­der­be­le­bung aneig­nen, ver­bes­sert das die all­ge­mei­ne Wie­der­be­le­bungs­ra­te. In skan­di­na­vi­schen Län­dern, sowie den USA oder Kana­da ist Wie­der­be­le­bung seit vie­len Jah­ren im Grund­schul-Lehr­plan ver­an­kert. Laut ERC liegt dort die Wie­der­be­le­bungs­ra­te bei etwa 40 bis 70 Pro­zent — in Öster­reich und Deutsch­land nur bei etwa 10 bis 20 Prozent.

Schul-Aktio­nen zum Welt­tag der Wie­der­be­le­bung am 16. Oktober

Seit 75 Jah­ren beglei­tet das Jugend­rot­kreuz die Bil­dungs­ar­beit an Schu­len, ver­mit­telt Lebens­kom­pe­ten­zen und treibt die Chan­cen­ge­rech­tig­keit vor­an. Dazu zäh­len die Ver­mitt­lung von Grund­kennt­nis­sen in Ers­ter Hil­fe, die Vor­be­rei­tung auf die frei­wil­li­ge Rad­fahr­prü­fung, Schwimm­un­ter­richt, Pro­gram­me zur Gewalt­ver­mei­dung, die Ver­mitt­lung sozia­ler Kom­pe­ten­zen, der Betrieb der Rot­kreuz-Lern­in­sel in Traun und wei­te­re Akti­vi­tä­ten der Lese- und Bil­dungs­för­de­rung. Um auf die Wich­tig­keit der Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men hin­zu­wei­sen, fin­det jähr­lich am 16. Okto­ber der „World Restart a Heart Day“ statt, an dem sich auch das OÖ. Rote Kreuz betei­ligt. Seit Schul­be­ginn fin­den bis zu die­sem Tag lau­fend Wie­der­be­le­bungs­trai­nings und –aktio­nen statt. Ein gro­ßer Teil der Leis­tun­gen des OÖ. Roten Kreu­zes ist spen­den­fi­nan­ziert. Dank zahl­rei­cher Unter­stüt­zer, wie bei­spiels­wei­se Raiff­ei­sen Ober­ös­ter­reich, kann das OÖ. Jugend­rot­kreuz „Schü­ler ret­ten Leben“ realisieren.

Zah­len und Fak­ten zur Ers­ten Hil­fe an Schulen

Im abge­lau­fe­nen Schul­jahr nah­men rund 42.500 Schü­ler an „Schü­ler ret­ten Leben“ im Monat der Wie­der­be­le­bung (Schul­be­ginn bis 16. Okto­ber) teil.

Im abge­lau­fe­nen Schul­jahr ver­an­stal­te­te das OÖ . Jugend­rot­kreuz rund 600 Ers­te-Hil­fe Grund­kur­se und Ein­füh­run­gen an den Schu­len. Dar­an nah­men ins­ge­samt rund 10.800 Schü­ler teil.

