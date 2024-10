Die Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge in Gmun­den erwei­tert ihr Aus­bil­dungs­an­ge­bot. Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge wird ab Früh­jahr 2025 auch die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz (in Teil­zeit) angeboten.

Die Pfle­ge­as­sis­tenz-Aus­bil­dung ist eine Aus­bil­dung im Bereich der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge. Bereits nach 15 Mona­ten unter­stüt­zen Pfle­ge­as­sis­ten­tIn­nen bei der Pati­en­tIn­nen­ver­sor­gung. Die Aus­bil­dung ist eine gute Basis, um sich anschlie­ßend wei­ter zu qua­li­fi­zie­ren, wie bei­spiels­wei­se in der Pflegefachassistenz.

Bewer­bun­gen bis 13.12. möglich

Für alle Inter­es­sier­ten besteht die Chan­ce, sich bis zum 13.12.2024 für die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz in Gmun­den zu bewer­ben. Die Aus­bil­dung selbst star­tet am 01.03.2025 und dau­ert 15 Monate.

„Es freut uns sehr, unser Aus­bil­dungs­an­ge­bot im Salz­kam­mer­gut zu erwei­tern und nun auch, die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz (in Teil­zeit) anzu­bie­ten. Zusätz­lich ist die Aus­bil­dung durch das Teil­zeit­mo­dell per­fekt für Quer­ein­stei­ge­rIn­nen geeig­net“, so Mag. Franz Stadl­mann, MBA, Direk­tor der Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Klinikum.