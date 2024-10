Die tra­di­ti­ons­rei­che Tisch­le­rei LIDAU­ER aus Scharn­stein setzt mit dem Bau ihres neu­en Fir­men­ge­bäu­des einen wich­ti­gen Mei­len­stein für die Zukunft. In enger Zusam­men­ar­beit mit dem Archi­tek­tur­bü­ro DIE HAUS­MAR­KE / Lau­renz Wag­ner und regio­na­len Betrie­ben ent­steht ein Bau, der Hand­werks­kunst, Nach­hal­tig­keit und moder­ne Arbeits­kul­tur ver­eint. Das neue Gebäu­de fügt sich har­mo­nisch in die Natur­land­schaft des Alm­tals ein und stellt das Wohl der Mit­ar­bei­ter klar in den Mittelpunkt.

Mit einer moder­nen Holz­fas­sa­de, die sich optisch in die natür­li­che Umge­bung ein­fügt, sowie einer Blu­men­wie­se für Bie­nen vor dem Neu­bau wird die Flä­che sinn­voll genutzt und ein klei­ner Bei­trag zur Arten­viel­falt geleis­tet. Um die Boden­ver­sie­ge­lung gering zu hal­ten, wur­de bewusst auf eine Tief­ga­ra­ge statt eines Park­plat­zes gesetzt. Das Bestands­ge­bäu­de bleibt erhal­ten und wird erwei­tert, um eine nach­hal­ti­ge und moder­ne Pro­duk­ti­on zu gewährleisten.

Ein beson­de­rer Mei­len­stein ist die Ver­ei­ni­gung der bis­he­ri­gen zwei Stand­or­te, die seit der Erwei­te­rung im Jahr 2016 eine orga­ni­sa­to­ri­sche und wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­rung dar­stell­ten. Mit dem Neu­bau wer­den nicht nur Abläu­fe effi­zi­en­ter gestal­tet, son­dern auch für die Mit­ar­bei­ter ein Ort geschaf­fen, der Krea­ti­vi­tät und Wohl­be­fin­den för­dert. Hel­le, offe­ne Räu­me mit viel Tages­licht und einer grü­nen Umge­bung sor­gen für ein ange­neh­mes Arbeits­kli­ma, in dem das Team sein vol­les Poten­zi­al ent­fal­ten kann.

Für die Kun­den wird der Neu­bau durch einen groß­zü­gi­gen Schau­raum und eine gro­ße Aus­la­ge ein beson­de­res Erleb­nis. Hier wird die Lei­den­schaft der Tisch­le­rei LIDAU­ER für Holz und Design sicht­bar und greifbar.

Seit ihrer Grün­dung macht sich die Fir­ma Lidau­er ihre tie­fe Ver­bun­den­heit mit der Natur zunut­ze, um umwelt­freund­li­che und res­sour­cen­scho­nen­de Lösun­gen zum Wohl der Men­schen zu ent­wi­ckeln. Wir freu­en uns, solch fort­schritt­li­che Betrie­be in unse­rem Bezirk zu haben, so Dipl. Päd. Sig­rid Schus­ter und Robert Ober­frank von der WKO Gmunden.

Der fei­er­li­che Spa­ten­stich fand am 04. Okto­ber statt. Anwe­send waren neben den aus­füh­ren­den Betrie­ben und der Geschäfts­füh­rung von LIDAU­ER auch WKO-Lei­ter Robert Ober­frank, sei­ne Nach­fol­ge­rin Dipl. Päd. Sig­rid Schus­ter sowie Bür­ger­meis­ter Rudolf Raffelsberger.