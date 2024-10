Am Diens­tag, 8. Okto­ber, wur­de es für die neu for­mier­te Cross-Coun­try-Schul­mann­schaft zum ers­ten Mal ernst. Unter der Füh­rung von Mag. Klaus Unter­ler­cher bra­chen acht Schü­ler der drit­ten Jahrgänge/3. Klas­se Pra­xis­schu­le aus der HAK/HAS Bad Ischl nach Gmun­den auf, um ihre läu­fe­ri­schen Fähig­kei­ten bei den jähr­li­chen Schul­be­zirks­meis­ter­schaf­ten unter Beweis zu stellen.

Die aus­tra­gen­de Schu­le, das BRG/BORG Schloss Traun­see, mach­te die­se Ver­an­stal­tung zu einem wun­der­ba­ren Event. Mit pro­fes­sio­nel­ler Zeit­neh­mung, per­fekt aus­ge­steck­tem Stre­cken­ver­lauf, Unmen­gen an hilfs­be­rei­ten Sup­port­per­so­nal und einem nach­hal­ti­gen und vor allem köst­li­chen Buf­fet sucht die­ses Lauf­fest seinesgleichen.

Begin­nend mit zwei klei­nen, aber bereits stark umkämpf­ten Run­den direkt um das Schloss Traun­see und endend mit drei höhen­me­ter­rei­chen grö­ße­ren Run­den um das gesam­te Schul­ge­län­de muss­ten sich die Läu­fer der höchs­ten Bewerbs­klas­se, der Ober­stu­fe 2 männ­lich, unter Beweis stel­len. Mit den ins­ge­samt knapp 3,1 Kilo­me­tern in der Nähe des Traun­sees konn­ten die Teil­neh­mer die wun­der­schö­ne Aus­sicht aber nur sehr kurz läu­fe­risch genie­ßen, da bereits nach gran­dio­sen 11 Minu­ten und 38 Sekun­den unser frisch geba­cke­ner Bezirks­schul­meis­ter Han­nes Mayr ins Ziel stürm­te. Gera­de eben gebüh­rend gefei­ert muss­te er schon den Ziel­ka­nal für sei­ne Team­ka­me­ra­den frei­ma­chen. David Dober hol­te sich mit 12 Minu­ten und 5 Sekun­den den Vize­ti­tel und unser Andre­as Scharn­böck mit 12 Minu­ten und 13 Sekun­den den drit­ten von drei Podest­plät­zen. Mit die­sen doch teil­wei­se uner­war­te­ten Ein­zel­leis­tun­gen und der bra­vou­rö­sen Gesamt­leis­tung der gesam­ten Mann­schaft konn­te sich unse­re Schu­le mit gro­ßem Abstand für die fol­gen­den Lan­des­meis­ter­schaf­ten qua­li­fi­zie­ren. Dazu Direk­to­rin Susan­ne Mayr: „Wir freu­en uns über einen Drei­fach­sieg in der Königs­klas­se der Bezirks­meis­ter­schaf­ten im Cross-Coun­try-Lauf und bestä­ti­gen damit wie­der unse­ren Ruf als Die füh­ren­de Sport­schu­le im Salz­kam­mer­gut. Die sport­li­chen Akti­vi­tä­ten sind für Jugend­li­che essen­zi­ell wich­tig, um kogni­tiv, emo­tio­nal und sozi­al gesund zu blei­ben und Resi­li­enz zu ent­wi­ckeln. Der Dank gebührt unse­rem neu­en Kol­le­gen Mag. Klaus Unter­ler­cher, der den Cross-Coun­try-Lauf an unse­re Schu­le gebracht und damit gro­ßes Poten­zi­al ent­deckt hat.“