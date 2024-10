Zum Auf­takt der neu­en Schwimm­sai­son 2024/25 stell­ten die Mas­ters-Schwim­mer bei den 36. Inter­na­tio­na­len Öster­rei­chi­schen Mas­ters­meis­ter­schaf­ten in Vil­lach ein­drucks­voll ihr Kön­nen unter Beweis. Mit knapp 430 Teil­neh­mern aus 77 natio­na­len und inter­na­tio­na­len Ver­ei­nen sowie Ath­le­ten aller Alters­klas­sen wur­de deut­lich: Die “alten Hasen” des Schwimm­sports sind noch lan­ge nicht außer Gefecht gesetzt. Das Team aus Vöck­la­bruck zeig­te sich beson­ders erfolg­reich und sicher­te sich ins­ge­samt 28 Medail­len – dar­un­ter 7‑mal Gold, 10-mal Sil­ber und 11-mal Bron­ze. Ein wah­rer Medail­len­re­gen und ein star­ker Start in die Saison!

Die Damen setz­ten in Vil­lach ein beein­dru­cken­des Aus­ru­fe­zei­chen und leg­ten den Her­ren eine ordent­li­che Bilanz vor.

Allen vor­an glänz­te Ste­fa­nie Krechl in der AK30 und schnapp­te sich gleich sie­ben Ein­zel­me­dail­len. Sie hol­te Gold über 100 m Rücken und 100 m Brust, dazu drei­mal Sil­ber (400 m Frei­stil, 50 m Brust, 100 m Lagen) sowie zwei­mal Bron­ze (50 m Rücken, 50 m Schmet­ter­ling). Damit bewies sie ihre her­aus­ra­gen­de Viel­sei­tig­keit über alle Lagen und Streckenlängen.

Eben­falls stark prä­sen­tier­te sich SVV-Neu­zu­gang Lui­sa Dim­ke in der AK25. Sie krön­te sich über 400 m Frei­stil und 100 m Rücken mit Top­zei­ten zur Sie­ge­rin, dazu gab’s noch Sil­ber über 100 m Lagen und 50 m Rücken sowie Bron­ze über 100 m Frei­stil zu fei­ern. Eine beein­dru­cken­de Bilanz mit star­ken Zei­ten, mit denen sie ihre Kon­kur­renz ordent­lich unter Druck setzte.

Auch die Her­ren lie­ßen sich nicht lum­pen: Micha­el Part (AK50) sam­mel­te von jeder Medail­len­far­be eine. Gold schnapp­te er sich über 100 m Brust, Sil­ber über 50 m Brust und Bron­ze über 50 m Rücken – ein star­kes Ergeb­nis! Sein Bru­der Ste­phan Part (AK55) hol­te sich den Sieg über 50 m Rücken und sicher­te sich dazu Bron­ze über die 100 m‑Strecke. Fami­li­en­power pur – die bei­den Brü­der stan­den somit bei­de jeweils ganz oben auf dem Treppchen!

Diet­mar Huf­nagl (AK50) sorg­te für einen wei­te­ren Pau­ken­schlag und ließ über 50 m Brust sei­nen Ver­eins­kol­le­gen Micha­el Part hin­ter sich, was ihm die Gold­me­dail­le ein­brach­te. Dazu sicher­te er sich Sil­ber über 100 m Lagen. Bene­dikt Schacht­ner (AK25) mach­te es ihm nach und glänz­te mit Sil­ber über 50 m Brust sowie zwei Bron­ze­me­dail­len über 50 m Schmet­ter­ling und 100 m Brust. Patrick Reinth­al­ler (AK40) kom­plet­tier­te die erfolg­rei­che SVV-Ein­zel­bi­lanz mit drei­mal Bron­ze über 50 m und 100 m Brust, sowie 100 m Lagen. Top-Plat­zie­run­gen in der AK40 gin­gen noch an SVV-Neu­zu­gang Micha­el Stief­mül­ler über die Schmet­ter­lings- und Freistildistanzen.

Hoch­span­nung boten die Staf­fel­be­wer­be: Am Sams­tag hol­te sich das Vöck­la­bru­cker Her­ren­team in der Klas­se 160–200 Jah­re über 4 x 50 m Frei­stil (Bene­dikt Schacht­ner, Alex­an­der Klie­gel, Ste­phan Part, Diet­mar Huf­nagl) die Sil­ber­me­dail­le. Am Sonn­tag star­te­te das Mixed-Team (Alex­an­der Klie­gel, Bene­dikt Schacht­ner, Ste­fa­nie Krechl, Lui­sa Dim­ke) mit Bron­ze über 4 x 50 m Frei­stil in den Tag. Als ful­mi­nan­ten Wochen­end-Abschluss hol­te das SVV-Team im Bewerb 4 x 50 m Lagen (Micha­el Part, Patrick Reinth­al­ler, Bene­dikt Schacht­ner, Alex­an­der Klie­gel) noch­mals Sil­ber in der Klas­se 120–160 Jahre.

Das Vöck­la­bru­cker Mas­ters-Team hat mit sei­ner star­ken Leis­tung ein­drucks­voll bewie­sen, dass sie noch immer ganz vor­ne mit­mi­schen und den Grund­stein für eine erfolg­rei­che neue Sai­son gelegt.