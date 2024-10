Mit 4:0 (2:0) setz­te sich am Sonn­tag in der LSP-Are­na die Elf des SV Gmun­den in der Frau­en­klas­se Süd/West gegen die Spiel­ge­mein­schaft Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried durch und rück­te mit 11 Zäh­lern auf Rang 4 vor. Nina Gries­ho­fer mit „Dop­pel­pack“, Eva Rams­im­mer und Tor­hü­te­rin Kathi Pöll (per Elfer) tra­fen für die Mann­schafft von Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer, der sehr zufrie­den resü­mier­te: „Wir fan­den mit der rou­ti­nier­ten Tor­hü­te­rin Katha­ri­na Pöll (frü­her: Hrou­da“) Gott­sei­dank eine Lösung für die Ver­let­zung von Kee­pe­rin Saman­tha Grasber­ger. Im Ver­bund mit den bei­den Inn­ver­tei­di­ge­rin­nen Anna Marie Bucheg­ger und Kath­rin Ober­mei­er wur­de unser Spiel schon von hin­ten prä­zi­se auf­ge­baut, so führ­te eine Kom­bi­na­ti­on zwi­schen Anna Pammin­ger und Anni­ka Rei­sen­ber­ger zu einem Ide­al­pass für Nina Gries­ho­fer, die das 1:0 erziel­te. Auch an Tref­fer Num­mer 2 war die äußerst spiel­freu­di­ge Nina betei­ligt, ihren „Stan­gl­pass“ brach­te Eva Rams­im­mer zum 2:0 im Netz unter.

Noch 2 Tore in Halb­zeit 2!

Nach der Pau­se „dop­pel­te“ Anna Bucheg­ger mit Gries­ho­fer, die Flü­gel­flit­ze­rin schnür­te mit einem Schuss in die lan­ge rech­te Ecke ihren „Dop­pel­pack“. In der Schluss­pha­se konn­te Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kersch­bau­mer im geg­ne­ri­schen Straf­raum nur mehr mit einem Foul gestoppt wer­den, „Zu ‑Null- Kee­pe­rin“ Pöll ver­wan­del­te bom­ben­si­cher (wie in frü­he­ren Zei­ten!) zum End­stand von 4:0.

Debüt der Süd­ame­ri­ka­ne­rin Vito­ria Goncalves!

Im Angriff wur­de erst­mals die Bra­si­lia­ne­rin Vito­ria Gon­cal­ves ein­ge­setzt, die aus Jun­diaí, einer Groß­stadt im Bezirk Sao Pau­lo (Bra­si­li­en) mit ca. 370.000 Ein­woh­nern, stammt.

Die 25-jäh­ri­ge Offen­siv-Spe­zia­lis­tin beschäf­tig­te die geg­ne­ri­sche Abwehr unent­wegt, sodass Gmun­dens Asse Gries­ho­fer und Rams­im­mer immer wie­der freie Räu­me vorfanden“.