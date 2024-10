Im Zuge der Aus­stel­lung „Tex­ti­le Visio­nen im Salz­kam­mer­gut“ fin­det am 10. Novem­ber 2024 um 15 Uhr ein span­nen­der Vor­trag mit Vera Linz­bach statt:

„Unbe­zahl­bar, berüh­rend, ein­ma­lig — ein­fach der vol­le Wahn­sinn“ — so beschrei­ben Teil­neh­men­de das Woll­sym­po­si­um im Juni 2024. Vera Linz­bach beglei­te­te die Ver­an­stal­tung als eth­no­gra­fi­sche For­sche­rin und prä­sen­tiert in ihrem Vor­trag nun ihre span­nen­den Erkennt­nis­se dar­über, was die­ses beson­de­re „Woll-Glück“ aus­ge­löst haben könn­te. Wel­che Rah­men­be­din­gun­gen tru­gen zu die­ser posi­ti­ven Erfah­rung bei? Und wel­che Bedeu­tung hat­te die Wol­le selbst in die­sem Pro­zess? Vera erläu­tert zudem, was die Erfor­schung von All­tags­kul­tur aus­macht, war­um sie gera­de in der heu­ti­gen Zeit immer wich­ti­ger wird und wie die Erkennt­nis­se aus dem Woll­sym­po­si­um auch in ande­ren Berei­chen Anwen­dung fin­den können.

Am Tag zuvor, am 9. Novem­ber 2024, öff­net die Aus­stel­lung „Tex­ti­le Visio­nen im Salz­kam­mer­gut“ ihre Türen. Im Mit­tel­punkt ste­hen drei tra­di­tio­nel­le Tex­til­roh­stof­fe aus dem Salz­kam­mer­gut: Schaf­wol­le, Flachs und Alt­tex­ti­li­en. Künst­le­rin­nen und Hand­wer­ke­rin­nen haben die­se Mate­ria­li­en erforscht und ihre Erkennt­nis­se in krea­ti­ven Arbei­ten umge­setzt, die in der Aus­stel­lung prä­sen­tiert wer­den. Besucher*innen sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­sem Wochen­en­de sowohl die Aus­stel­lung als auch den Vor­trag zu erle­ben und die viel­fäl­ti­gen Facet­ten der Tex­til­kunst zu entdecken.

Aus­stel­lungs­er­öff­nung: 9. Novem­ber 2024, 11 Uhr

Vor­trag Vera Linz­bach: 10. Novem­ber 2024, 15 Uhr

Aus­stel­lungs­dau­er: 9. – 30. Novem­ber 2024

Öff­nungs­zei­ten: Sams­tag & Sonn­tag, 13:00 – 17:00 Uhr

Ort: Muse­um Eben­see, Kir­chen­gas­se 6, 4802 Ebensee

Frei­er Eintritt