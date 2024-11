Mit ins­ge­samt 14 Medail­len, dar­un­ter 4 Gol­de­ne, waren die dies­jäh­ri­gen Bad­min­ton Senio­ren Staats­meis­ter­schaf­ten für den UBC Vorch­dorf die erfolg­reichs­ten in der Vereinsgeschichte.

Vorch­dorf war heu­er mit 7 Akti­ven, dar­un­ter mit Ina Tip­pelt und Bern­hard Gru­ber zwei Debü­tan­ten, in Juden­burg am Start.

Mit zwei Gold- und einer Bron­ze­me­dail­le gelang Ina Tip­pelt im Bewerb 35+ ein mehr als erfolg­rei­cher Start in der Senio­ren­klas­se. Im Ein­zel konn­te Tip­pelt all ihre Spie­le jeweils in 2 Sät­zen gewin­nen – das Fina­le gegen Danie­la Unger (Gleis­dorf) gewann sie 21:15, 21:8. Über­ra­schend der Sieg im Damen­dop­pel, wo sie mit ihrer Brau­nau­er Part­ne­rin Katha­ri­na Vokroj gegen die Favo­ri­tin­nen Tiron / Chen­hui Yao (VRC Wien) in zwei Sät­zen den Titel für sich ent­schie­den. Als Drauf­ga­be konn­te Tip­pelt im Mixed noch mit Club­kol­le­gen Bern­hard Gru­ber die Bron­ze­me­dail­le gewinnen.

Sei­nen ers­ten Senio­ren­ti­tel erkämpf­te sich Manu­el Weber im Ein­zel 40+. Trotz einer Nie­der­la­ge in den Vor­run­den konn­te er sich letzt­lich klar durch­set­zen und fer­tig­te im Fina­le den Lokal­ma­ta­dor Chris­ti­an Kas­sar­nig mit 21:12, 21:3 ab.

Den vier­ten UBC Titel hol­te sich Harald Starl im Dop­pel 60+. Bei sei­nem 14. Dop­pel­ti­tel hat­te Starl mehr als erwar­tet zu kämp­fen, ehe er sich mit dem Salz­bur­ger Tho­mas Aigner die Gold­me­dail­le sicher­te. Gegen die Pot­ten­brun­ner Gratz / Wail­zer sieg­ten sie knapp in drei Sätzen.

Jeweils Sil­ber erspiel­te sich Domi­nik Kron­stei­ner (Ein­zel und Dop­pel 35+), Harald Starl / Wal­traud Kron­stei­ner (Mixed 60+), Rene Höler (Dop­pel 35+) und Manu­el Weber (Dop­pel 35+). Bron­ze hol­te noch Wal­traud Kron­stei­ner (Ein­zel 60+) und Bern­hard Gru­ber (Dop­pel 35+).

Somit konn­ten sich alle Vorch­dor­fer Teil­neh­mer mit Medail­len aus­zeich­nen und sich für die bevor­ste­hen­den Senio­ren Welt­meis­ter­schaf­ten 2025 in Thai­land qualifizieren.