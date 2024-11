Das Pro­jekt AUT­wool zeigt, dass hei­mi­sche Wol­le nicht krat­zig und unprak­tisch ist, son­dern hoch­wer­tig, trag­bar und nach­hal­tig ver­ar­bei­tet wer­den kann. Bis Novem­ber 2024 ent­steht eine Wes­te aus 100 % Tiro­ler Berg­schaf­wol­le, die kom­plett in Öster­reich ver­ar­bei­tet wird – von der Schaf­schur über das Spin­nen, Stri­cken und Wal­ken bis hin zur Fer­ti­gung der Weste.

Ziel des Pro­jekts ist es, den Wert von hei­mi­scher Wol­le zu stei­gern und zu bewei­sen, dass nach­hal­ti­ge und regio­na­le Klei­dungs­pro­duk­ti­on nicht nur mög­lich, son­dern auch wirt­schaft­lich sinn­voll ist. Alle Pro­duk­ti­ons­schrit­te wer­den trans­pa­rent doku­men­tiert und ste­hen für eine fai­re Ent­loh­nung sowie nach­hal­ti­ge Her­stel­lungs­pro­zes­se. AUT­wool setzt damit ein Zei­chen für mehr regio­na­le Wert­schöp­fung in der Tex­til­in­dus­trie und rückt hei­mi­sche Roh­stof­fe, hand­werk­li­che Fähig­kei­ten und die noch ver­blei­ben­den Ver­ar­bei­tungs­be­trie­be in Öster­reich in den Vordergrund.

Trans­pa­ren­te und regio­na­le Verarbeitung

Die Wol­le für die ers­te AUT­wool-Wes­te stammt vom robus­ten Tiro­ler Berg­schaf, einer Schaf­ras­se, die für ihre wet­ter­fes­te und lang­le­bi­ge Wol­le bekannt ist. Die Scha­fe wur­den im Früh­jahr gescho­ren, bevor die Wol­le nach bewähr­ten Metho­den in Öster­reich wei­ter­ver­ar­bei­tet wur­de. Die Wol­le wur­de gewa­schen, kar­diert, gespon­nen und schließ­lich zu Garn ver­ar­bei­tet. Die­se Ver­ar­bei­tungs­schrit­te erfolg­ten voll­stän­dig in öster­rei­chi­schen Betrie­ben, wobei hand­werk­li­che Exper­ti­se und loka­le Res­sour­cen genutzt wur­den, um ein robus­tes und lang­le­bi­ges Out­door-Pro­dukt zu schaf­fen, aber plas­tik­frei! Außer­dem ist Schaf­wol­le von Natur aus was­ser­ab­wei­send, schmutz­ab­wei­send, elas­tisch, atmungs­ak­tiv und feuchtigkeitsregulierend.

AUT­wool — Weste

Am 24. Novem­ber 2024 von 15 bis 16 Uhr wird die Wes­te im Muse­um Eben­see der Öffent­lich­keit präsentiert.

Pro­gramm :

Start: Infor­ma­tio­nen und Trai­ler des Doku­men­tar­films „Schaf­wol­le in Euro­pa“ mit Fil­me­ma­cher Wal­ter Aigner und Schau­spie­ler Harald Krassnitzer

Bedeu­tung der Schaf­hal­tung und des Roh­stof­fes Wol­le — Harald Krassnitzer

Prä­sen­ta­ti­on der #WollWeste2024 durch das AUTwool-Team

Film und Dia­show der ein­zel­nen Pro­duk­ti­ons­schrit­te, Beant­wor­tung von Publikumsfragen

Anpro­be der Wes­te vor Ort mög­lich, dann online kaufen

Die­ses ein­zig­ar­ti­ge Klei­dungs­stück steht nicht nur für hoch­wer­ti­ge Hand­werks­kunst, son­dern auch für die Visi­on, hei­mi­sche Tex­ti­li­en in einem moder­nen, umwelt­freund­li­chen und fai­ren Kon­text neu zu posi­tio­nie­ren. Die Wes­te wird in aus­ge­wähl­ten Stores in Wien, Linz, Salz­burg, Inns­bruck und Graz hän­gen, um sie vor Ort anpro­bie­ren zu kön­nen und dann gleich online über www.autwool.com zu bestel­len. Ein idea­les Weih­nachts­ge­schenk für die Liebs­ten oder für sich selbst!

Über AUT­wool

AUT­wool ist ein Pro­jekt des öster­rei­chi­schen Bun­des­ver­ban­des für Scha­fe und Zie­gen (ÖBSZ). Es bringt Akteur:innen zusam­men, die sich für die tex­ti­le Ver­wen­dung öster­rei­chi­scher Schaf­wol­le einsetzen.

www.autwool.at