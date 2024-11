Zu einer Fach­ta­gung für Berufs­ori­en­tie­rungs­lehr­kräf­te luden die Bil­dungs­re­gi­on Gmunden/Vöcklabruck und die WKO Gmun­den. Erhiel­ten die Lehrer:innen am Vor­mit­tag Infos zur OÖ Job Week, dem neu­en Talent­Space der WKO in Linz, den Work­shop-Ange­bo­ten der volks­wirt­schaft­li­chen Gesell­schaft für Schu­len und dem The­ma „Zufrie­de­ne Kind­heit – erfolg­rei­che Schul­zeit“ durch Mag. Rose­ma­rie Peer, stan­den am Nach­mit­tag Betriebs­be­su­che auf dem Pro­gramm. Dabei führ­te Geschäfts­füh­rer Wolf­gang Spar­ber durch die inno­va­ti­ve Lidau­er Tisch­le­rei GmbH in Scharn­stein, wo zur­zeit ein groß­zü­gi­ger Fir­men­zu­bau erfolgt. Den Abschluss bil­de­te eine Exkur­si­on zu Inter­sport Kal­ten­brun­ner im SEP Gmun­den. Karl Kal­ten­brun­ner zählt mit sei­nen sie­ben Stand­or­ten zu den fünf größ­ten Sport­händ­lern Öster­reichs. Die BO-Lehr­kräf­te erhiel­ten Infor­ma­tio­nen aus ers­ter Hand über die Aus­bil­dungs- und Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten für Jugend­li­che und konn­ten sich über das Enga­ge­ment der Lehr­lings­aus­bild­ner überzeugen.