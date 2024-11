Der Kunst­ver­ein Gmun­den und neun Cha­ri­ty-Clubs set­zen auch in die­sem Jahr auf die bewähr­te Kom­bi­na­ti­on von Kunst und Wohl­tä­tig­keit. Am 6. Novem­ber 2024 fand im „K‑Hof“ Kam­mer­hof­mu­se­um eine berüh­ren­de Ver­nis­sa­ge statt, die sowohl der Kunst als auch dem Andenken an die ver­stor­be­ne Gmund­ner Künst­le­rin Hel­ga Graf gewid­met war.

Ein erfolg­rei­ches Pro­jekt für Gmunden

Mit dem vier­ten Jahr der Gmund­ner Kunst­ka­len­der, die ab sofort für 19 Euro erhält­lich sind, setzt der Kunst­ver­ein Gmun­den erneut ein Zei­chen für sozia­le Ver­ant­wor­tung. Die bei­den Kalen­der „Gmund­ner Plat­z’ln“ und „Modern Arts“ ste­hen dies­mal unter dem Mot­to „Hori­zon­te“ und prä­sen­tie­ren Wer­ke eta­blier­ter und neu­er Künst­ler. Durch die Über­nah­me der Pro­duk­ti­ons­kos­ten durch das Gmund­ner Sozi­al­amt und die betei­lig­ten Cha­ri­ty-Clubs flie­ßen sämt­li­che Ein­nah­men direkt an hilfs­be­dürf­ti­ge Gmund­ner Fami­li­en. Die gesam­te Aus­stel­lung ist noch bis 17. Novem­ber im Kam­mer­hof­mu­se­um zu sehen.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf wür­dig­te in sei­ner Anspra­che die Zusam­men­ar­beit: „Der Gmund­ner Kunst­ka­len­der hat sich zu einem groß­ar­ti­gen Pro­jekt ent­wi­ckelt. Für das sozia­le Gefü­ge der Stadt ist die Zusam­men­ar­beit mit dem Kunst­ver­ein und den loka­len Ser­vice­clubs von immenser Wich­tig­keit.“ Mit die­sen Wor­ten beton­te er die Rol­le des Pro­jekts für die Stadt­ge­sell­schaft und dank­te allen Mitwirkenden.

Ein Abend im Zei­chen der Kunst und des Gedenkens

Die Ver­nis­sa­ge im Kam­mer­hof­mu­se­um war dem Andenken an Hel­ga Graf gewid­met, die im April 2024 ver­starb und mit einer rüh­ren­den Bio­gra­fie von Wol­fang Schil­ler unter­malt wur­de. Ein beson­de­res High­light der Ver­an­stal­tung war das Werk „Buthan“ von Hel­ga Graf aus dem Jahr 2018, das bei einer Auk­ti­on 250 Euro ein­brach­te. Die­se Spen­de wird zur Unter­stüt­zung bedürf­ti­ger Fami­li­en ver­wen­det und unter­streicht das Ver­mächt­nis der Künst­le­rin, deren Schaf­fen sich in über 450 Kunst­wer­ken manifestierte.

Dane­ben sorg­te die jun­ge Künst­le­rin Mai­ke Pich­ler für Begeis­te­rung: Ihr Gemäl­de „Red Vel­vet“ erziel­te bei der Auk­ti­on 400 Euro. Die­ses Werk mar­kiert den fri­schen Wind in der Gmund­ner Kunst­sze­ne und sym­bo­li­siert, wie jun­ge Talen­te durch sol­che Pro­jek­te geför­dert wer­den. Ein Ver­tre­ter der jun­gen Kunst ist auch die Künst­le­rin Lisa Gier­lin­ger, deren Wer­ke im Kalen­der unter dem Schwer­punkt „Young Arts“ vor­ge­stellt wer­den und so den Kalen­der zu einem Spie­gel­bild ver­schie­de­ner Kunst­sti­le machen.

Die Rol­le des Kunst­ver­eins und der Charity-Clubs

Der Kunst­ka­len­der wird durch die enge Zusam­men­ar­beit des Gmund­ner Kunst­ver­eins und der neun Cha­ri­ty-Clubs rea­li­siert. Hier­bei über­nimmt das Sozi­al­amt Gmun­den die Rol­le, bedürf­ti­ge Emp­fän­ger aus­zu­wäh­len. Emi­na Kazic, die Lei­te­rin des Sozi­al­am­tes, bringt ihre Erfah­rung in der Sozi­al­ar­beit ein, um sicher­zu­stel­len, dass die Spen­den den­je­ni­gen zugu­te­kom­men, die am drin­gends­ten Hil­fe benötigen.

Durch die Teil­nah­me von Künst­lern wie Joe Mali­na und Jür­gen Bley, die jeweils beein­dru­cken­de Wer­ke für das The­ma „Hori­zon­te“ zur Ver­fü­gung gestellt haben, zeigt sich die Viel­falt der Gmund­ner Kunstszene.

Ein star­kes Signal für die Zukunft

Die Kom­bi­na­ti­on von Kunst und Wohl­tä­tig­keit wird auch in den kom­men­den Jah­ren fort­ge­setzt. Der Kunst­ka­len­der ist mehr als ein Kalen­der – er ist ein Sym­bol für den sozia­len Zusam­men­halt und das kul­tu­rel­le Enga­ge­ment der Stadt Gmun­den. Die dies­jäh­ri­ge Ver­an­stal­tung und die begeis­ter­te Reso­nanz zei­gen, wie stark die Gmund­ner Gemein­schaft hin­ter die­sem Pro­jekt steht.

Mit dem Gmund­ner Kunst­ka­len­der 2025 setzt der Kunst­ver­ein Gmun­den in Zusam­men­ar­beit mit den loka­len Cha­ri­ty-Clubs erneut ein star­kes Zei­chen für sozia­le Ver­ant­wor­tung. Der Obmann den Kunst­ver­eins Kunst­lieb­ha­ber Mat­thi­as Kret­schmer beton­te in sei­ne Eröff­nungs­re­de ein­mal mehr sei­ne Dank­bar­keit, für alle Betei­lig­ten die das Pro­jekt „Gmund­ner Kunst­ka­len­der“ tat­kräf­tig unter­stüt­zen. „Damit unter­stützt man mit dem Kauf nicht nur bedürf­ti­ge Fami­li­en, son­dern auch das kul­tu­rel­le Erbe und die jun­gen Talen­te der Region.“