Mit der Idee Leben zu ret­ten, spen­de­te kürz­lich die Metz­ge­rei Mai­er in Koope­ra­ti­on mit der Vöck­la­kä­se­rei und der Gemein­de Pön­dorf einen kom­pak­ten Defi­bril­la­tor für die Ein­woh­ner der Regi­on. Die Anschaf­fungs­kos­ten wur­den dabei zu je einem Drit­tel geteilt.

Jede Sekun­de zählt!

Bei einem plötz­li­chen Herz­tod zählt jede Sekun­de. „Ohne rasche Hil­fe sinkt die Über­le­bens­wahr­schein­lich­keit dra­ma­tisch“ erläu­tert Chris­toph Oster­mann, Geschäfts­füh­rer der Metz­ge­rei Mai­er und Frei­wil­li­ger Sani­tä­ter beim Roten Kreuz OÖ. „Des­halb ist ein Defi­bril­la­tor so wich­tig, um Leben zu ret­ten“ betont er ergän­zend. Ihm war es ein gro­ßes Anlie­gen ins­be­son­de­re, weil er aus Erfah­rung weiß, dass ein plötz­li­cher Herz­still­stand jeden tref­fen kann. Nach einem Not­ruf kann es immer etwas län­ger dau­ern, bis die Ret­tungs­sa­ni­tä­ter beim Pati­en­ten ein­tref­fend. Dies sind oft die wert­volls­ten Minu­ten, in denen durch Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men Leben geret­tet wer­den können.

Auch für die Vöck­la­kä­se­rei in Pön­dorf ist die­se Anschaf­fung von gro­ßer Bedeu­tung. Frau Syl­via Schin­de­cker, Geschäfts­füh­re­rin der Genos­sen­schaft, war von Beginn an von der Idee voll über­zeugt. „Wir sind sehr stolz einen Bei­trag zu die­sem Ret­tungs­pro­jekt leis­ten zu kön­nen. Unse­re Käse­rei ist sehr eng mit der Regi­on ver­bun­den und so ist es nur logisch, dass wir uns hier aktiv beteiligen“.

Zen­tra­ler Stand­ort im Gemeindezentrum!

Der Stand­ort für den Defi­bril­la­tor wur­de mit Bedacht gewählt. Er ist am Betriebs­ge­län­de der Metz­ge­rei Mai­er, direkt beim neu­en Metz­ge­r­ei­ge­schäft, zu fin­den. Der Defi­bril­la­tor wur­de an der Außen­fas­sa­de ange­bracht und gewähr­leis­tet, dass jeder rund um die Uhr Zugang hat. Das Metz­ge­r­ei­ge­schäft liegt direkt im Orts­zen­trum von Pön­dorf und ist äußerst zen­tral gelegen.

Bei der Über­ga­be des Gerä­tes bedank­te sich Herr Johann Zie­her, Bür­ger­meis­ter von Pön­dorf, bei Herrn Chris­toph Oster­mann und Frau Syl­via Schin­de­cker für die akti­ve Mit­hil­fe bei der Beschaf­fung des Defi­bril­la­tors. „Wir haben ein hoch­wer­ti­ges Gerät aus­ge­wählt, das leicht zu bedie­nen ist“ betont der Bür­ger­meis­ter. Man muss also kei­ne Angst beim Umgang mit dem Defi­bril­la­tor haben.

Die Spen­de soll­te hof­fent­lich ein Anreiz auch für ande­re Gemein­den sein, denn der­zeit sind die öffent­lich zugäng­li­chen Defi­bril­la­to­ren noch nicht sehr ver­brei­tet. Die Spon­so­ren waren sich des­halb alle einig, selbst wenn nur ein Leben geret­tet wird, war es die Anschaf­fung des Gerä­tes wert.