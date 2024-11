Das gesell­schaft­li­che Event im Salz­kam­mer­gut der „Jäger­ball Gmun­den“ (auch Opern­ball des Salz­kam­mer­gu­tes genannt) war wie­der ein fan­tas­ti­sches Ereig­nis. Das ehr­wür­di­ge Stadt­thea­ter stell­te erneut die form­voll­ende­te Büh­ne für die 14. Auf­la­ge des Gmund­ner Jäger­balls dar. Eine stim­mungs­vol­le Sze­ne­rie aus Wald und der Tanz­flä­che bei­na­he als Lich­tung mit all den Tie­ren und den Klän­gen der Jagd­horn­blä­ser Laa­kir­chen emp­fing die Ballbesucher.

Als Auf­takt bewun­der­te man die Eröff­nungs­dar­bie­tung, die Polo­nai­se der Jung­da­men- und Jung­her­ren­grup­pe mit stür­mi­schem Applaus. Begrü­ßungs­re­den von Komi­tee­mit­glied Heinz Köppl Bgm. i.R., dem Haus­herrn Bgm. Ste­fan Krapf sowie dem Lan­des­jä­ger­meis­ter Her­bert Sieg­harts­leit­ner folg­ten mit reich­lich Dan­kes­wor­ten an die Orga­ni­sa­ti­on sowie die Spon­so­ren. Auch beson­de­re Ehren­gäs­te aus Wirt­schaft und Poli­tik wur­den begrüßt, allen vor­an schon ein lie­ber Stamm­gast am Jäger­ball Gmun­den, Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Frau Mag. Chris­ti­ne Haberlander.

Nach den Wor­ten „alles Wal­zer“ wur­de die Tanz­flä­che förm­lich gestürmt. Bis spät in die Nacht wur­de durch die „Late Night Band“ für super Tanz­mu­sik und bes­te Stim­mung gesorgt. Eine schwung­vol­le und groß­ar­tig beju­bel­te Mit­ter­nachts­ein­la­ge leg­te eine Grup­pe des „Tanz­fo­rum Pins­dorf“ auf´s Par­kett. An den ver­schie­de­nen Bars sorg­te das Team von Sze­ne-Gas­tro­nom Char­ly Mai­er vor­züg­lich für die bes­tens gelaun­ten Gäs­te. Mit ihren kuli­na­ri­schen Schman­kerln am vor­treff­li­chen Buf­fet über­rasch­te auch heu­er wie­der „Isa­bel­la Hosp Event-Cate­ring“. So rich­tig abräu­men konn­te man zwi­schen­durch bei der groß­ar­ti­gen Tom­bo­la, im Schieß­ki­no oder beim Armbrustschießen.

„Wir sind stolz und freu­en uns bereits auf unse­ren Ball 2025 am 15. Novem­ber! Ein beson­ders gro­ßer Dank gilt spe­zi­ell unse­ren groß­zü­gi­gen Spon­so­ren sowie allen flei­ßi­gen Hel­fern, ohne die eine der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung nicht mög­lich wäre“, so die Mit­glie­der des „Komi­tee Jäger­ball Gmun­den“ uni­so­no. Der Erlös des „Jäger­ball Gmun­den“ wird aus­schließ­lich, auch in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de Gmun­den, für kari­ta­ti­ve Zwe­cke in der Regi­on gespendet.