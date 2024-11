Der Cam­pus Ort setzt sei­ne Erfolgs­ge­schich­te unter neu­er Lei­tung und Erwei­te­rung des Bil­dungs­an­ge­bots fort. Wolf­gang F. Kar­rer, der seit Beginn des Schul­jah­res die Posi­ti­on des Direk­tors über­nom­men hat, führt die Schu­le mit fri­schen Impul­sen in die Zukunft. Sei­ne lang­jäh­ri­ge Erfah­rung im Bil­dungs­we­sen und sei­ne Visi­on für inno­va­ti­ve Lehr­me­tho­den sor­gen dafür, dass die Schu­le auf einem sta­bi­len Wachs­tums­kurs bleibt.

Erfolg­rei­cher Neu­start im Gymnasium

Im Sep­tem­ber star­te­te man mit zwei ers­ten Gym­na­si­um­klas­sen – eine davon wird als Eng­lisch-Klas­se geführt, in der Unter­richts­in­hal­te in meh­re­ren Fächern in eng­li­scher Spra­che ver­mit­telt wer­den. „Wir sind stolz dar­auf, die Bil­dungs­land­schaft in der Regi­on mit unse­rem bilin­gua­len Schwer­punkt berei­chern zu kön­nen. Gera­de in einer zuneh­mend glo­ba­li­sier­ten Welt ist es wich­tig, jun­ge Men­schen früh­zei­tig auf inter­na­tio­na­le Her­aus­for­de­run­gen vor­zu­be­rei­ten“, erklärt Karrer.

Pra­xis­na­her Ansatz durch Kurssystem

Auch in der Ober­stu­fe setzt Kar­rer auf neue päd­ago­gi­sche Ansät­ze für mehr Eigen­ver­ant­wor­tung und Wahl­mög­lich­kei­ten. „Mit einem fle­xi­blen Kurs­sys­tem bie­ten wir unse­ren Schüler:innen mehr Frei­heit in der Gestal­tung ihres Lern­pro­zes­ses, sowie eine geziel­te Vor­be­rei­tung auf die Her­aus­for­de­run­gen in Stu­di­um und Beruf. Die Mög­lich­keit, zwi­schen ver­schie­de­nen Kur­sen zu wäh­len, ist ein wich­ti­ger Schritt hin zu einer zukunfts­ori­en­tier­ten, pra­xis­na­hen Bil­dung“, so Karrer.

Beson­ders erfreu­lich ist, dass durch den Quer­ein­stieg von inter­na­tio­nal erfah­re­nen Aka­de­mi­ke­rin­nen und Aka­de­mi­kern aus Indus­trie und Tech­nik nun inno­va­ti­ves Wis­sen am Stand­ort ein­fließt und damit der lang gefor­der­te Pra­xis­be­zug auch im Gym­na­si­um rea­li­siert wer­den kann. Im Kurs­sys­tem bie­ten wir eine brei­te Viel­falt an Fächern an, von huma­nis­ti­schen Kur­sen aus der Sozi­al- und Ver­hal­tens­psy­cho­lo­gie bis hin zu pra­xis­be­zo­ge­nen Fächern wie „Digi­tal Crea­ti­ve Design“ (dar­un­ter soft­ware­ge­stütz­tes Pro­dukt­de­sign inkl. Model­lie­rung mit 3D-Druck, KI-gestütz­te App-Ent­wick­lung sowie Foto­gra­fie und Musik­pro­duk­ti­on) und Vor­be­rei­tungs­kur­sen für diver­se Universitätsstudien.

Vor­be­rei­tet auf die Her­aus­for­de­run­gen des Lebens

Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten des Cam­pus Ort sol­len aber auch auf die täg­li­chen pri­va­ten und beruf­li­chen Her­aus­for­de­run­gen des Lebens vor­be­rei­tet wer­den. Im Fach „Inter­dis­zi­pli­nä­re Lebens­kom­pe­ten­zen“ wer­den Inhal­te behan­delt, die in den AHS-Lehr­plä­nen oft zu kurz kom­men. Alle Schüler:innen sol­len vor Stu­di­en- oder Berufs­be­ginn grund­le­gen­des Wis­sen in ver­schie­de­nen Berei­chen erwer­ben kön­nen, wie zum Bei­spiel: Was ist bei Miet‑, Kre­dit- oder Ver­si­che­rungs­ver­trä­gen zu beach­ten? Wel­che Ein­künf­te müs­sen ver­steu­ert wer­den, und was gilt es bei inlän­di­schen oder aus­län­di­schen Dienst­ver­hält­nis­sen zu berück­sich­ti­gen? Aber auch: Wie kann ich durch eine typ­ge­rech­te Lebens­füh­rung, ein­schließ­lich gesun­der Ernäh­rung und kör­per­zen­trier­ter Übun­gen, auch bei hoher Arbeits­be­las­tung dau­er­haft gesund bleiben?

Acht­sa­mer Umgang mit Smart Technology

Auch im Umgang mit Smart Tech­no­lo­gy möch­te der Cam­pus Ort zeit­ge­mäß agie­ren und spricht sich ganz klar gegen eine über­ge­bräuch­li­che Ver­wen­dung von Tablets und Smart­phones aus. Unser Grund­mot­to ist: Tablets wer­den dann ein­ge­setzt, wenn die Vor­tei­le zum kon­ven­tio­nel­len Unter­richt deut­lich über­wie­gen. Der Ein­satz soll­te nur erfol­gen, wenn dabei wesent­li­che digi­ta­le Kom­pe­ten­zen erlangt wer­den oder lern-metho­disch bedeu­tend bes­se­re kogni­ti­ve Lern­fort­schrit­te zu erwar­ten sind. Auch der Pri­vat­ge­brauch von Smart­phones an der Schu­le wird streng kon­trol­liert. Wäh­rend des Unter­richts und am Gelän­de ist die Ver­wen­dung von Smart­phones nicht gestat­tet. Zahl­rei­che Stu­di­en bele­gen das Sucht­po­ten­zi­al sowie den damit ein­her­ge­hend Kon­zen­tra­ti­ons­ver­lust, die Sen­kung der Lern­leis­tung sowie die nega­ti­ve Beein­flus­sung der Sozi­al­kom­pe­ten­zen. Auch möch­te man damit den Risi­ken von Cyber­mob­bing und gesund­heit­li­chen Pro­ble­men ent­ge­gen­wir­ken. „Der über­mä­ßi­ge Gebrauch von Smart­phones kann gesund­heit­li­che Pro­ble­me wie Kopf­schmer­zen und Schlaf­stö­run­gen ver­ur­sa­chen, wenn Schü­ler wäh­rend des Unter­richts oder in Pau­sen stän­dig auf Bild­schir­me schau­en”, so Karrer.

Team­geist & Zusammenhalt

Gemein­schaft und Zusam­men­halt sind neben fun­dier­ter Bil­dung wich­ti­ge Grund­pfei­ler für das gemein­sa­me Ler­nen am Cam­pus Ort. Um die­se zu stär­ken wur­den heu­er erst­mals die ers­ten Klas­sen der Volks­schu­le mit Tshirts, Polos und Turn­sa­ckerl in ein­heit­li­chem Design aus­ge­stat­tet. Künf­tig sol­len die­se Pro­duk­te für alle Mit­glie­der der Schul­ge­mein­schaft am Stand­ort erhält­lich sein und so die Zuge­hö­rig­keit zum Cam­pus sicht­bar machen. Die Kol­lek­ti­on wird moder­ne und prak­ti­sche Klei­dungs­stü­cke wie T‑Shirts, Polos, Hoo­dies und Acces­soires umfas­sen, die im Unter­richt, vor allem aber auch bei gemein­schaft­li­chen Ereig­nis­sen wie Schul- und Sport­ver­an­stal­tun­gen getra­gen wer­den können.

Ein­la­dung zum Tag der offe­nen Tür — Sams­tag, 7. Dezem­ber — 9:00–13:00h

Gele­gen­heit den Cam­pus Ort, sei­ne Ein­rich­tun­gen, sowie die damit ver­bun­de­nen Leis­tungs­an­ge­bo­te ken­nen zu ler­nen besteht am 7. Dezem­ber von 9:00–13:00h am Tag der offe­nen Tür. Das Cam­pus Team lädt alle Inter­es­sier­ten, Kin­der, Schüler:innen und Eltern herz­lich ein.