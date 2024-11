Auch in die­sem Jahr begrüßt die Stern-Grup­pe 16 neue Lehr­lin­ge und eröff­net ihnen den Weg in eine viel­ver­spre­chen­de beruf­li­che Zukunft. Die Unter­neh­men der Grup­pe zäh­len zu den füh­ren­den Lehr­be­trie­ben der Regi­on und legen gro­ßen Wert auf eine fun­dier­te und pra­xis­na­he Aus­bil­dung, wel­che jun­gen Talen­ten die bes­ten Vor­aus­set­zun­gen für eine erfolg­rei­che beruf­li­che Lauf­bahn bie­tet. Beson­de­rer Wert wird auf eine Kom­bi­na­ti­on aus theo­re­ti­scher und prak­ti­scher Aus­bil­dung gelegt, wobei die per­sön­li­che Ent­wick­lung der Aus­zu­bil­den­den im Mit­tel­punkt steht.

„Lehr­lin­ge sind die Fach- und Füh­rungs­kräf­te von mor­gen“, beton­te Karl Neu­mann, CEO der Stern-Grup­pe. „Unser Fokus liegt dar­auf, nicht nur Fach­wis­sen zu ver­mit­teln, son­dern auch die indi­vi­du­el­len Stär­ken der Lehr­lin­ge zu för­dern und sie umfas­send auf das Berufs­le­ben vor­zu­be­rei­ten. Die­se Phi­lo­so­phie ist tief in der Tra­di­ti­on der Stern-Grup­pe ver­an­kert, da eine star­ke Basis für die Zukunft der Fach­kräf­te ent­schei­dend ist.“

Der Lehr­lings-Wel­co­me-Day dien­te als Auf­takt­ver­an­stal­tung, um den jun­gen Men­schen und ihren Fami­li­en die ver­schie­de­nen Geschäfts­be­rei­che vor­zu­stel­len und die Men­schen dahin­ter zu tref­fen. Der Abend bot die Gele­gen­heit, Fra­gen zu stel­len und sich in einer ent­spann­ten Atmo­sphä­re aus­zu­tau­schen, was Ver­trau­en för­dert und den Ein­stieg in das Berufs­le­ben erleich­tert. „Wir möch­ten den Eltern zei­gen, dass ihre Kin­der bei uns in guten Hän­den sind. Uns ist es wich­tig, dass sie die Men­schen ken­nen­ler­nen, die ihre Kin­der auf ihrem Weg beglei­ten und mit denen sie täg­lich zusam­men­ar­bei­ten wer­den.“ erzählt Karl Neu­mann. Nach einer Unter­neh­mens­prä­sen­ta­ti­on und Fra­ge­run­den wur­de der Abend durch die Über­ga­be per­sön­li­cher Will­kom­mens­ge­schen­ke abge­run­det. Ein locke­res Get-tog­e­ther bot anschlie­ßend die Gele­gen­heit, ers­te Kon­tak­te zu knüp­fen und die neu­en Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ken­nen­zu­ler­nen. Die Stern-Grup­pe legt gro­ßen Wert auf ein Gemein­schafts­ge­fühl, das den Grund­stein für eine erfolg­rei­che und inspi­rie­ren­de Aus­bil­dung bildet.

Das Aus­bil­dungs­kon­zept der Unter­neh­men in der Grup­pe ori­en­tiert sich an moder­nen Anfor­de­run­gen und stärkt die Grund­la­gen, die Lehr­lin­ge benö­ti­gen, um sich erfolg­reich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. In einer sich ver­än­dern­den Welt ist es wich­tig, dass Lehr­lin­ge mit den not­wen­di­gen Fähig­kei­ten aus­ge­stat­tet sind, um zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen begeg­nen zu kön­nen. Neben der Ver­mitt­lung von Wis­sen und hand­werk­li­chen Fähig­kei­ten ste­hen daher bei der Stern-Grup­pe die indi­vi­du­el­len Stär­ken und die per­sön­li­che Ent­wick­lung der Lehr­lin­ge im Vordergrund.

Moritz, Felix, Cle­mens, Lau­ra und 12 wei­te­re, jun­ge Talen­te star­ten ihre Rei­se vol­ler Poten­zi­al und Chan­cen. Die Stern-Grup­pe beglei­tet sie dabei mit viel­fäl­ti­gen Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten und einem unter­stüt­zen­den Umfeld, das zum Wach­sen und Ler­nen einlädt.