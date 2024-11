Über 30 Unter­neh­me­rin­nen von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den tra­fen sich im Muse­um Eben­see, um die beein­dru­cken­de Aus­stel­lung “Tex­ti­le Visio­nen aus dem Salz­kam­mer­gut” zu besich­ti­gen. Unter der fach­kun­di­gen Lei­tung von Pro­jekt­lei­te­rin Gabrie­le Schul­ler wur­den den Teil­neh­me­rin­nen die viel­fäl­ti­gen und krea­ti­ven Wer­ke der regio­na­len Tex­til­künst­le­rin­nen und ‑künst­ler präsentiert.

Die Aus­stel­lung, die sich durch ihre inno­va­ti­ven und künst­le­ri­schen Ansät­ze aus­zeich­net, bie­tet einen tie­fen Ein­blick in die rei­che Tex­til­tra­di­ti­on des Salz­kam­mer­guts. Frau Schul­ler führ­te die Grup­pe durch die ver­schie­de­nen Expo­na­te und erläu­ter­te die Hin­ter­grün­de und Tech­ni­ken, die hin­ter den beein­dru­cken­den Kunst­wer­ken stehen.

“Es ist inspi­rie­rend zu sehen, wie tra­di­tio­nel­le Hand­werks­kunst mit moder­nen Visio­nen kom­bi­niert wird,” sag­te Ing.in Clau­dia Hin­din­ger, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den. “Die­se Aus­stel­lung zeigt ein­drucks­voll, wie­viel krea­ti­ves Poten­zi­al in unse­rer Regi­on steckt.”

Die Ver­an­stal­tung bot den Teil­neh­me­rin­nen nicht nur die Mög­lich­keit, sich über die Ent­wick­lun­gen in der Tex­til­kunst zu infor­mie­ren, son­dern auch wert­vol­le Netz­werk­mög­lich­kei­ten. Der Besuch ende­te mit einem regen Austausch.