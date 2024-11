Das Future­Con­vent bringt 1.000 HTL-Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit inno­va­ti­ven Unter­neh­men zusam­men. +++ Nach­hal­ti­ge Tech­nik steht im Fokus. +++ Alle HTLs aus Ober­ös­ter­reich und Salz­burg sind ein­ge­la­den. +++ Ter­min und Ort: 13. Novem­ber 2024 im Tos­ca­na Con­gress Gmunden

„Mit Tech­nik die Welt ver­bes­sern!“ So lau­tet wie jedes Jahr das Mot­to vom Future­Con­vent 2024 und das ist auch der Anspruch der HTL-Schüler:innen, für wel­che die­ser Zukunfts­kon­gress ent­wi­ckelt wurde.

Die Basis dafür wird in den hei­mi­schen HTLs gelegt, wo die Techniker:innen der Zukunft auf hohem Niveau aus­ge­bil­det wer­den. Das Future­Con­vent setzt direkt bei den in Aus­bil­dung befind­li­chen HTL-Schüler:innen an und zeigt ihnen auch die nicht immer gut sicht­ba­re gesell­schaft­li­che Dimen­si­on der Tech­nik auf.

Das Future­Con­vent ist eine ganz­tä­gi­ge Kom­bi­na­ti­ons­ver­an­stal­tung aus Aus­stel­lung, Net­wor­king und Kon­fe­renz für HTL-Klas­sen und inno­va­ti­ve Unter­neh­men, wel­ches in Zusam­men­ar­beit mit HTLs ent­wi­ckelt wurde.

Die Schü­ler: innen leben Nach­hal­tig­keit und man darf sich freu­en, dass es eben­so zahl­rei­che Fir­men gibt, wel­che – in Zei­ten wie die­sen — nach­hal­tig in ihre Zukunft inves­tie­ren und den Kon­takt zu ihren künf­ti­gen Inno­va­to­ren knüp­fen. Schließ­lich schaf­fen neue Tech­no­lo­gien, wie Auto­ma­ti­sie­rung, Künst­li­che Intel­li­genz und Digi­ta­li­sie­rung einen Wett­be­werbs­vor­teil. Fle­xi­bi­li­tät und Anpas­sungs­fä­hig­keit sind immer von enor­mer Bedeutung.

Die ASFI­NAG, der Beton­dia­log Öster­reich, die FH OÖ, die FH Salz­burg und die Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz, FIT OÖ, Fro­ni­us, GIG Kara­sek, der Kli­ma- und Ener­gie­fonds, Krems­mül­ler, MIBA, das Öster­rei­chi­sche Bun­des­heer, Power­play­ground, Rotorsky, das For­schungs­pro­jekt Stür­mi­sche Zei­ten und Voith Aus­tria zei­gen 1.000 HTL-Schü­ler: innen ihre eige­ne Nach­hal­tig­keit, um sie für ihre Sache zu gewinnen.

Wie immer bedient das Future­Con­vent die gro­ßen The­men, wie bei­spiels­wei­se heu­er KI-Sprach­mo­del­le, wie sie in Chat-GPT, Goog­le Bard und Ope­nAI inne­woh­nen. Dr. David Schedl, BSc MSc, Pro­fes­sor für Visu­al Com­pu­ting an der Fach­hoch­schu­le Ober­ös­ter­reich, Cam­pus Hagen­berg, erklärt, wie gene­ra­ti­ve KI Sys­te­me, die zur Erzeu­gung von Tex­ten, Vide­os und Bil­dern ver­wen­det wer­den, funk­tio­nie­ren. Er wird Anwen­dungs­bei­spie­le zei­gen und die Aus­wir­kun­gen auf Aus­bil­dung und Beruf skizzieren.

Schluss­end­lich sind Fir­men im Vor­teil, die ihre Geschäfts­mo­del­le und Pro­zes­se schnell an die sich ver­än­dern­den Markt­be­din­gun­gen anpas­sen kön­nen – etwa durch digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on, neue Ver­triebs­ka­nä­le oder Produktinnovationen.

“Wir fei­len bereits seit mehr als 75 Jah­ren an den Tech­no­lo­gien von mor­gen. Unse­re Pro­duk­te und Lösun­gen sol­len auch stets zu einer lebens­wer­ten Zukunft bei­tra­gen. Damit wir die­sen Zugang jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen ver­mit­teln, haben wir uns für eine Teil­nah­me – und das zum drit­ten Mal — am Future­Con­vent ent­schie­den“, so Fro­ni­us-Che­fin Eli­sa­beth Engelbrechtsmüller-Strauß.

„Vie­le der gro­ßen Pro­ble­me unse­rer Zeit kön­nen mit inno­va­ti­ver Tech­nik gelöst wer­den und daher ist es sehr wich­tig, schon bei den HTL-Schüler:innen ein Bewusst­sein für tech­ni­sche Lösun­gen zu schaf­fen, die zur Umset­zung der UN-Nach­hal­tig­keits­zie­le bei­tra­gen“, so Ger­da Schnee­ber­ger, Direk­to­rin der HTL Braunau.

Auch die Fach­hoch­schu­len FH Salz­burg und FH Ober­ös­ter­reich wie die Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz hal­ten es für sehr wich­tig, am Future­Con­vent teilzunehmen:

„Nach­hal­tig­keit steht im Zen­trum von Leh­re und For­schung am FH OÖ Cam­pus. Wir freu­en uns, dass wir beim Future­Con­vent 2024 den HTL-Schü­ler: innen Ein­bli­cke in unse­re stu­den­ti­schen Pro­jek­te und For­schungs­pro­jek­te in die­sem Bereich geben kön­nen. Auch heu­er sind wir wie­der ger­ne bei die­sem Zukunfts­kon­gress in Gmun­den und auch in der Stei­er­mark dabei“, sagt der Hoch­schul­prä­si­dent und Geschäfts­füh­rer der FH Ober­ös­ter­reich, FH-Prof. DI Dr. Micha­el Rabl MBA.

Über­ra­schungs­gast ist Felix Krai­ner, 22 Jah­re jung. Er grün­de­te im Febru­ar 2022 eine glo­ba­le Pla­s­tic Cle­a­nup Com­mu­ni­ty auf Tik­Tok. Er hat schon über 3 Mil­lio­nen Fol­lower und mehr als 200 Mil­lio­nen Men­schen erreicht. Damit ist Pla­net Mat­ters der­zeit die zweit­größ­te Umwelt­be­we­gung welt­weit auf Tik­Tok und leis­tet einen gro­ßen Bei­trag zur Stei­ge­rung des Umwelt­be­wusst­seins der jun­gen Generation.

Pla­net Mat­ters wur­de mit dem Aus­tri­an SDG-Award 2023 aus­ge­zeich­net, eben­so wie das FutureConvent.

Mit der Ver­ab­schie­dung der 17 Nach­hal­tig­keits­zie­le (SDG) hat die UNO einen Leit­fa­den für eine bes­se­re Zukunft geschaf­fen. Auch eini­ge Zeit danach ist es immer noch eine wesent­li­che Auf­ga­be, neue Wege zur Umset­zung die­ser Zie­le zu fin­den. Wer die­se neu­en Wege wie beschrei­ten wird, ist jedoch völ­lig klar: Unse­re Jugend mit­hil­fe moder­ner Technik.