Dem Ruf des Teu­fels vom Ober­trau­ner Stein folg­ten vie­le aus der Fins­ter­nis! Wer hät­te gedacht, dass aus­ge­rech­net das beschau­li­che Ober­traun ein­mal zum Schau­platz eines sol­chen Spek­ta­kel wird?

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag ver­wan­del­te sich der Ort in eine Höl­len­land­schaft, als die “Krip­pen­sto­a­na Berg­tei­fön” ihre fins­te­ren Gäs­te aus den umlie­gen­den Tälern begrüß­ten. Gos­au, Goi­sern, Eben­see, Hall­statt, Bad Ischl sowie auch Gast­pas­sen aus dem Bun­des­land Salz­burg – von über­all her ström­ten die Teu­fel und Perch­ten her­bei, um gemein­sam mit den Ober­trau­n­ern ein unver­gess­li­cher Höl­len­spek­ta­kel zu insze­nie­ren. Mit wil­dem Geschrei und unbän­di­ger Ener­gie betra­ten die Teil­neh­mer den Platz der Gemein­de und gestal­te­ten die­sen um, so war das plötz­lich der Platz in der Hölle!

So galt es an die­sem Abend beim 7. Kram­pus Spek­ta­kel auch das 10-jäh­ri­ge Bestehen des Kram­pus Ver­eins mit sei­nen 25 Mit­glie­dern in Ober­traun zu feiern.

Die Ver­an­stal­tung war ein vol­ler Erfolg: Über 500 Zuschau­er lie­ßen sich von den schau­rig schö­nen Gestal­ten ver­zau­bern. Doch nicht nur die Besu­cher waren begeis­tert, auch die Ver­an­stal­ter zeig­ten sich über­wäl­tigt von der gro­ßen Reso­nanz. “Wir sind über­wäl­tigt von der gro­ßen Betei­li­gung”, so ein Spre­cher der “Krip­pen­sto­a­na Berg­tei­fön”. “Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Besu­cher und natür­lich an die über 143 Kram­pus­se und Perch­ten, die zu die­sem gelun­ge­nen Abend bei­getra­gen haben.”

Eine beson­de­re Gast­grup­pe waren die „Stoa­ko­gö Woid­perch­ten“ aus Eben­see, des­sen Ver­ein in den letz­ten Wochen neu gegrün­det wur­de und bereits eini­ges an Auf­trit­ten absol­viert sich hat.

Für die Sta­tis­tik­fans unter uns: Bei die­sem Event wur­den von den Dar­stel­lern 14 Heu­ga­beln gebraucht und die Hör­ner­an­zahl zusam­men­zählt ergibt das eine Gesamt­län­ge von etwa 276 m.

Doch mit­ten im Trei­ben der Fins­ter­nis tauch­te ein uner­war­te­ter Gast auf: Der Niko­laus! Beglei­tet von den Haus­her­ren den „Krip­pen­sto­a­na Berg­tei­fön“, brach­te er eine will­kom­me­ne Abwechs­lung, sowie süße Geschen­ke in die düs­te­re Atmo­sphä­re und erin­ner­te alle dar­an, dass auch im tiefs­ten Win­ter ein Fun­ke Güte glimmt.

Zum Abschied wur­de den Gäs­ten am Platz noch ein Feu­er­werk gebo­ten, um sie dann aus dem Platz der Höl­le ins Fest­zelt zur „After Show Par­ty“ zu treiben.

Die Perch­ten-Show in Ober­traun war ein vol­ler Erfolg und hat gezeigt, dass die Tra­di­ti­on der Kram­pus­se auch heu­te noch eine gro­ße Anzie­hungs­kraft besitzt. Ein Abend vol­ler beein­dru­cken­der Kos­tü­me, laut­star­ker Musik und einer gehö­ri­gen Por­ti­on Humor.