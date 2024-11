Am 13. Novem­ber 2024 lud die Jun­ge Wirt­schaft Gmun­den zum Impuls­talk mit Mag. Klaus Kumpf­mül­ler, CEO der HYPO Ober­ös­ter­reich, in den neu­en Unter­neh­mens-Cam­pus “Alte Wag­ne­rei” in Gschwandt ein. Über 30 Jung­un­ter­neh­mer aus der Regi­on folg­ten der Ein­la­dung und erhiel­ten span­nen­de Ein­bli­cke in die Finanzwelt.

Tors­ten und Vere­na Bam­mer, die Eigen­tü­mer der „Alten Wag­ne­rei“, eröff­ne­ten die Ver­an­stal­tung mit einer Prä­sen­ta­ti­on des Cam­pus. Sie gaben span­nen­de Ein­bli­cke in die Ent­ste­hungs­ge­schich­te, die Idee und Visi­on des moder­nen Unter­neh­mens­cam­pus, bevor die Gäs­te bei einem Rund­gang die viel­fäl­ti­gen Räum­lich­kei­ten wie Cowor­king-Spaces, Semi­nar­räu­me und Werk­stät­ten ken­nen­ler­nen durften.

Anschlie­ßend hielt Mag. Klaus Kumpf­mül­ler einen inspi­rie­ren­den Impuls­vor­trag zur Ent­wick­lung des Ban­ken­sek­tors und zu aktu­el­len Finanz­trends. Mit sei­nem fun­dier­ten Wis­sen zog er das Publi­kum in sei­nen Bann und lie­fer­te wert­vol­le Ein­bli­cke in die zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen der Finanz­welt. Im Anschluss stand Mag. Kumpf­mül­ler den Jung­un­ter­neh­mer für eine leb­haf­te Fra­ge­run­de zur Ver­fü­gung, die er mit sei­ner Exper­ti­se umfas­send beantwortete.

Der Abend fand sei­nen Aus­klang beim Netz­wer­ken in der Cafe­te­ria der „Alten Wag­ne­rei“. Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, JW-Bezirks­vor­sit­zen­der, bedank­te sich bei Mag. Kumpf­mül­ler für die aus­ge­zeich­ne­te Unter­stüt­zung und die wert­vol­le Zusam­men­ar­beit. Es wur­de ein­mal mehr unter­stri­chen, wie wich­tig die Unter­stüt­zung der HYPO OÖ für die JW Gmun­den ist. Die HYPO OÖ hat sich beim Impuls­ge­spräch als star­ker Part­ner für Jung­un­ter­neh­mer prä­sen­tiert und einen span­nen­den Abend für alle Anwe­sen­den ermöglicht.