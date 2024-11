Am Cam­pus Ort ent­steht der­zeit ein inno­va­ti­ves schu­li­sches Vor­zei­ge­pro­jekt: Mit der Instal­la­ti­on soge­nann­ter MINT & BIO-Lear­ning Labs wird durch den Wie­der­auf­bau eines am Stand­ort vor­han­de­nen Glas­hau­ses ein nach­hal­ti­ger und inno­va­ti­ver Lern­ort geschaf­fen, der den Unter­richt um zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten berei­chern wird.

Dank des Enga­ge­ments des Eltern­ver­eins und dem Spon­so­ring der Fir­men Miba, Recom, WKOÖ Gmun­den, Tech­noZ Gmun­den, Pfund­ner, Brun­ner­bau, Schön­brunn Glas und JV Ent­sor­gung, konn­te das Glas­haus bereits grund­sa­niert wer­den. ln Koope­ra­ti­on mit den Tech­no­lo­gie­la­bo­ren OTE­LO, die auf die Ent­wick­lung von inter­ak­ti­ven Lern­räu­men spe­zia­li­siert sind, wird nun ein mul­ti­funk­tio­na­ler Bil­dungs­raum am Cam­pus Ort kon­zi­piert, der spe­zia­li­sier­te Ange­bo­te in den Berei­chen Bio­lo­gie, erneu­er­ba­re Ener­gie, 3D-Druck, Upcy­cling und Coding umfasst.

So sol­len bei­spiels­wei­se eine auto­ma­ti­sche Bewäs­se­rung sowie der Betrieb einer Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge das Glas­haus zu einem nach­hal­ti­gen Modell­pro­jekt machen. Die­se tech­ni­schen Neue­run­gen ver­knüp­fen pra­xis­na­he Aus­bil­dung mit moder­nen öko­lo­gi­schen Ansät­zen und bie­ten den Schüler:innen die Mög­lich­keit, zukunfts­wei­sen­de Tech­no­lo­gien haut­nah zu erle­ben. Aus­ser­dem wird das Glas­haus für den Anbau von Bio Pro­duk­ten genutzt. Die­se wer­den in der Schul­kü­che am Stand­ort für ein gesun­des Mit­tag­essen verarbeitet.

Das Glas­haus mit sei­nen „Labs“ soll lang­fris­tig fest in den Unter­richt aller Bil­dungs­ein­rich­tun­gen (Kin­der­gar­ten, Volks­schu­le, AHS) am Cam­pus Ort inte­griert wer­den. Einen ers­ten wert­vol­len Bei­trag haben bereits die Volksschüler:innen der damals 4. Klas­se geleis­tet: Mit­hil­fe unter­schied­li­cher Mess­tech­ni­ken wur­de der Bedarf der Glas­flä­chen für die Sanie­rung ermittelt.

Ziel des Pro­jekts ist es, den Schü­le­rin­nen pra­xis­ori­en­tier­te Lern­mög­lich­kei­ten zu bie­ten und sie gleich­zei­tig für Umwelt­be­wusst­sein, Nach­hal­tig­keit, Tech­nik und Natur­wis­sen­schaf­ten zu begeis­tern. Beson­ders im Bereich der MINT-Fächer sol­len die Schü­le­rin­nen so früh wie mög­lich geför­dert werden.

Das Glas­haus-Pro­jekt am Cam­pus Ort setzt ein star­kes Zei­chen für inno­va­ti­ve Bil­dung und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung, und wird als Vor­bild für ähn­li­che Pro­jek­te an ande­ren Schu­len dienen.

Im Rah­men des Tages der offe­nen Tür, am Sams­tag 7. Dezem­ber 2024 von 9:00h-13:00h besteht die Mög­lich­keit sich über die ers­ten Pro­jekt­fort­schrit­te sowie das wei­te­re Bil­dungs­an­ge­bot am Cam­pus Ort zu infor­mie­ren. Alle Inter­es­sier­ten Schüler:innen und Eltern sind herz­lich eingeladen.