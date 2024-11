Am 18. Okto­ber 2024 erleb­te die öster­rei­chi­sche Tra­di­ti­on einen glanz­vol­len Moment auf inter­na­tio­na­ler Büh­ne: Sabi­ne Lin­ke, Desi­gne­rin und Grün­de­rin von Schür­zen­Lie­be, bekannt für ihre hand­be­mal­ten Dirndl­schür­zen und ein­zig­ar­ti­gen Trach­ten­krea­tio­nen, wur­de vom Öster­rei­chi­schen Gene­ral­kon­su­lat in Shang­hai ein­ge­la­den, eine Moden­schau im Rah­men des Öster­rei­chi­schen Natio­nal­fei­er­ta­ges zu prä­sen­tie­ren. Die Ver­an­stal­tung fand im renom­mier­ten Pri­mus Hotel statt und zog hoch­ran­gi­ge Gäs­te aus aller Welt an, die die außer­ge­wöhn­li­chen Kunst­wer­ke bewunderten.

Die hand­be­mal­ten Dirndl­schür­zen und die indi­vi­du­ell gestal­te­ten Trach­ten­uni­ka­te von Sabi­ne Lin­ke fas­zi­nier­ten das inter­na­tio­na­le Publi­kum. Das Feed­back war über­wäl­ti­gend, und zahl­rei­che Gra­tu­la­tio­nen bestä­tig­ten die Qua­li­tät und Ori­gi­na­li­tät der Werke.

Ein High­light war die Aus­stat­tung des öster­rei­chi­schen Kon­suls von Shang­hai und sei­ner Frau: Ein Trach­ten­an­zug mit sei­nen Initia­len und Rot-Weiß-Rot Akzen­ten sowie ein abge­stimm­tes Dirndl­kleid mit einer hand­be­mal­ten Schür­ze für sie. Die Schür­ze zeig­te die chi­ne­si­schen Stern­zei­chen des Paa­res, Gink­go­blät­ter als Sym­bol der Lie­be – ein Design, das gro­ßes Lob erhielt.

Ein wei­te­res High­light war die spe­zi­ell ange­fer­tig­te „Österreich-China“-Schürze, die mit Moti­ven wie der Chi­ne­si­schen Mau­er, der Ter­ra­kot­ta-Armee, dem Wie­ner Rie­sen­rad und Wolf­gang Ama­de­us Mozart die Ver­bin­dung bei­der Kul­tu­ren sym­bo­li­sier­te. Aus­ge­stellt in einer Glas­vi­tri­ne auf der Büh­ne zog sie gro­ßes Inter­es­se auf sich.

Die Moden­schau selbst wur­de von ganz beson­de­ren Per­sön­lich­kei­ten getra­gen, die als Models die Krea­tio­nen von Sabi­ne Lin­ke prä­sen­tier­ten. Unter ihnen waren:

Alex­an­dra Run­ge – Vize­kon­su­lin und Wirt­schafts­de­le­gier­te für Handelsangelegenheiten

Ming Zhang – Mana­ging Direc­tor bei Fro­ni­us Intel­li­gent Equip­ment China

Elli Wang – Design Direc­tor bei “Musik­brü­cke”

Ein beson­de­rer Akzent der Models war auch der Kopf­schmuck, kre­iert von der Hut­ma­che­rin Clau­dia Gams aus Eben­see und der Desi­gne­rin Eva Maria Schus­ter aus Wien.

Der Erfolg der Moden­schau ebnet Schür­zen­Lie­be den Weg für wei­te­re inter­na­tio­na­le Pro­jek­te. Bereits jetzt ist die Ein­la­dung für das nächs­te Jahr sicher: Neben einer Moden­schau beim Emp­fang des Öster­rei­chi­schen Natio­nal­fei­er­ta­ges darf Sabi­ne Lin­ke vor­aus­sicht­lich auch die offi­zi­el­le Eröff­nung des Okto­ber­fests in Shang­hai gemein­sam mit einer gro­ßen Münch­ner Braue­rei berei­chern. Dar­über hin­aus steht eine geplan­te Aus­stel­lung im Muse­um of Art in Shang­hai im Mai 2025 im Raum, bei der die Dirndl­kul­tur auf künst­le­ri­sche Wei­se einem brei­ten Publi­kum prä­sen­tiert wer­den soll.

Auch inter­na­tio­nal weckt die Krea­ti­vi­tät von Sabi­ne Lin­ke gro­ßes Inter­es­se: Der öster­rei­chi­sche Kon­sul von Neu-Delhi hat sie zu einer Moden­schau in Indi­en ein­ge­la­den. Und beson­ders span­nend war das gro­ße Inter­es­se eines renom­mier­ten Desi­gners aus Las Vegas.

Schür­zen­Lie­be zeigt ein­drucks­voll, wie öster­rei­chi­sche Hand­werks­kunst und Trach­ten­tra­di­ti­on über Lan­des­gren­zen hin­aus Begeis­te­rung wecken kön­nen. Mit ihrer Lie­be zum Detail und ihrem Gespür für kul­tu­rel­le Ver­bin­dun­gen setzt Sabi­ne Lin­ke nicht nur ein Zei­chen für Tra­di­ti­on, son­dern auch für Inno­va­ti­on im Bereich der Trach­ten­mo­de und der Kunstszene.