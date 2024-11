Am Frei­tag 22.11.2024 tra­fen sich die Bezirks­spit­ze des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Gmun­den zur Jah­res­ab­schluss­sit­zung im “Cafe Kai­se­rin Eli­sa­beth” in Lau­fen bei Bad Ischl. Bezirks­vor­sit­zen­der Ger­hard Mayr konn­te auch viel Pro­mi­nenz will­kom­men hei­ßen. Unter ihnen den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mario Haas, Bgm. Bad Goi­sern Leo­pold Schil­cher, die Lan­des­ge­schäfts­füh­re­rin des PV OÖ Mag. Jut­ta Kipp­lin­ger, den qua­si Haus­herrn und Vor­sit­zen­den des PV Bad Goi­sern Hel­mut Pilz mit sei­nen Mit­strei­tern und natür­lich die gro­ße Anzahl der Orts­grup­pen Dele­gier­ten des Bezir­kes Gmunden.

Hel­mut Pilz ließ es sich nicht neh­men, alle Anwe­sen­den in sei­nem Nach­bar­ort per­sön­lich im Namen der Orts­grup­pe Bad Goi­sern im kai­ser­li­chen Ambi­en­te zu begrü­ßen und auf­grund des Erfol­ges des Bezirks­wan­der­ta­ges in Bad Goi­sern zu spä­te­rer Stun­de auf ein Mit­tag­essen ein­zu­la­den. Dann über­nahm wie­der der Bezirks­vor­sit­zen­de Ger­hard Mayr das Wort und bat um Erhe­bung von den Sit­zen zum Toten­ge­den­ken. Lei­der ver­lie­ßen 168 Mit­glie­der des Bezir­kes für immer den Pen­sio­nis­ten­ver­band, der ihnen ein ewi­ges Andenken bewah­ren wird.

Es folg­te sein Jah­res­be­richt: der der­zei­ti­ge Mit­glie­der­stand im Bezirk Gmun­den umfasst 4588 Frau­en und Män­ner. Dies ist zwar eine gro­ße Anzahl, aber der Auf­ruf zur wei­te­ren Mit­glie­der­wer­bung war in den Wor­ten von G. Mayr nicht zu über­hö­ren. Die Neu­zu­gän­ge und Abgän­ge sind orts­be­dingt sehr unter­schied­lich. Beson­ders Augen­merk soll­te auch auf die recht­zei­ti­ge Nach­fol­ge in den Posi­tio­nen des Vor­stan­des gelegt wer­den. Oft wird der Rück­tritt viel zu spät bekannt gege­ben und der ev. Nach­fol­ger muss dann „in‘s kal­te Was­ser springen!“.

Zu Wort kam anschlie­ßend der Kas­sier, der wie immer eine tadel­lo­se Kas­sa­füh­rung auch durch die Kon­trol­le bestä­tigt bekam. Vom Sport­re­fe­ren­ten konn­te ein zufrie­de­nes und erfolg­rei­ches Jahr im Schi­fah­ren, Asphalt­schie­ßen, Kegeln in den Ein­zel,- und Duo­wer­tun­gen berich­tet wer­den. Auch im Bereich Rei­sen ist der Bezirk groß­ar­tig unter­wegs. Sowohl in allen Orts­grup­pen als auch im Bezirk konn­ten die Bedürf­nis­se der Teil­neh­mer mehr als befrie­digt wer­den. Für die Bezirks­rei­se 2025 ist von 6.–8.8.2025 eine inter­es­san­te Rei­se in‘s Bur­gen­land geplant und ver­kün­det worden.

Nach den Berich­ten des Bezir­kes über­gab G.Mayr das Wort an die Lan­des­ge­schäfts­füh­re­rin Mag. Jut­ta Kepp­lin­ger. Auch sie beton­te die her­vor­ra­gen­de Arbeit aller Ver­ant­wort­li­chen im Bezirk. Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich was da geleis­tet wird. Der Pen­sio­nis­ten­ver­band ist eine star­ke Bewe­gung in Öster­reich und so soll es auch blei­ben. Nur eine gro­ße Anzahl von PV Mit­glie­dern kann auch etwas bewe­gen und dies wird in Zei­ten wie die­sen not­wen­dig sein. Wird doch immer wie­der am öffent­li­chen Pen­si­ons­sys­tem gerüt­telt und gezwei­felt. Völ­lig unbe­grün­det wie Stu­di­en in der EU und der Arbei­ter­kam­mer nach­weis­lich bewei­sen. Auch LA Mario Haas und Bgm. Leo­pold Schil­cher bedank­te sich für die Arbeit im Pen­sio­nis­ten­ver­band für das Wohl aller Pen­sio­nis­tin­nen und Pensionisten.

Nach eini­gen Wort­mel­dun­gen bei All­fäl­li­ges konn­te Ger­hard Mayr mit etwas Weh­mut sei­ne letz­te Jah­res­ab­schluss­sit­zung been­den, da er mit der nächs­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung sein Amt als Bezirks­vor­sit­zen­der an sei­nen desi­gnier­ten Nach­fol­ger Josef Immlau­er über­ge­ben wird. Gemüt­lich mit einem Mit­tag­essen und viel Gesprächs­aus­tausch ende­te die Jah­res­ab­schluss­sit­zung 2025.