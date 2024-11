Jun­ge Gemein­schaft in Alt­müns­ter zeigt Enga­ge­ment und Zusam­men­halt — Am 31. Okto­ber 2024 fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Land­ju­gend Alt­müns­ter statt, die im Zei­chen des Mot­tos der LJ OÖ „Mit Herz und Haund – für a Mit­einand“ stand.

Zahl­rei­che Gäs­te, dar­un­ter Mit­glie­der befreun­de­ter Orts­grup­pen, der Bezirks­lei­tung, sowie hoch­ran­gi­ge Ehren­gäs­te wie NR Bet­ti­na Zopf, VBGM Bern­hard Moser, die Ver­tre­ter der Bau­ern­schaft Ange­la Schall­mei­ner und Franz Schögl, waren anwe­send. Die Land­ju­gend, eine Grup­pe jun­ger Gemein­de­mit­glie­der, demons­trier­te durch ihre viel­fäl­ti­gen Akti­vi­tä­ten ein­drucks­voll, wie wich­tig ihr Bei­trag zum Gemein­de­le­ben ist.

Rück­blick auf ein akti­ves Jahr 2024

Die Ver­samm­lung im Gast­haus „Säge­müh­le“ in Neu­kir­chen bot den idea­len Rah­men für den Jah­res­rück­blick. Sarah Rau­ber und Jakob Pren­ner, die Lei­ter der Land­ju­gend Alt­müns­ter, führ­ten durch den Abend und prä­sen­tier­ten eine beein­dru­cken­de Bil­der­schau der Ver­eins­ak­ti­vi­tä­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res. Mit 72 akti­ven Mit­glie­dern, davon 11 im Vor­stand, war die Land­ju­gend Alt­müns­ter im Jahr 2024 an über 200 Ver­an­stal­tun­gen betei­ligt. Die Ein­satz­be­reit­schaft und der Gemein­schafts­sinn, den die jun­gen Mit­glie­der an den Tag legen, sind von unschätz­ba­rem Wert für die Gemeinde.

NR Bet­ti­na Zopf hob her­vor: „Alt­müns­ter wäre um vie­les ärmer, wenn die Land­ju­gend nicht in beson­de­rer Form aktiv wäre! Für die Orts­ge­mein­schaft ist eine Land­ju­gend eine wich­ti­ge Säu­le.“ Die­se Wor­te spie­geln den hohen Stel­len­wert der Land­ju­gend Alt­müns­ter wider, die nicht nur an Fes­ten teil­nimmt, son­dern auch sozia­le Auf­ga­ben über­nimmt. So wird es auch heu­er wie­der die Akti­on „Christ­kind aus der Schuh­schach­tel“ geben – dazu wer­den noch nähe­re Infos folgen.

Ehrun­gen und Dank für enga­gier­te Mitglieder

In Aner­ken­nung des außer­ge­wöhn­li­chen Enga­ge­ments erhiel­ten beson­ders akti­ve Mit­glie­der Ehrun­gen und herz­li­chen Dank für ihre ehren­amt­li­che Arbeit. Für die jun­gen Men­schen ist dies eine wert­vol­le Moti­va­ti­on und zugleich eine Bestä­ti­gung, wie sehr ihre Arbeit geschätzt wird. Neben den per­sön­li­chen Ehrun­gen stan­den Aus­zeich­nun­gen und Wor­te des Dan­kes im Vor­der­grund. Die Ehren­amt­li­chen der Land­ju­gend leis­ten Jahr für Jahr zahl­rei­che Stun­den, um die Gemein­schaft zu unter­stüt­zen und Alt­müns­ter leben­di­ger zu machen.

Der Finanz­be­richt des Kas­siers Micha­el Schr­empf zeig­te die soli­de finan­zi­el­le Basis des Ver­eins und die­ser erhielt für sei­ne Arbeit die ein­stim­mi­ge Ent­las­tung der anwe­sen­den Mit­glie­der. Infol­ge­des­sen wur­de der gesam­te Vor­stand erneut in sei­nen Ämtern bestätigt.

Höhe­punk­te und Zukunftspläne

Das kom­men­de Jahr ver­spricht vie­le wei­te­re High­lights. Ein zen­tra­ler Höhe­punkt wird das Okto­ber­fest in Eben/Nachdemsee sein, das tra­di­tio­nell ein Anzie­hungs­punkt für die gesam­te Regi­on ist. Bereits bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung wur­de um die tat­kräf­ti­ge Mit­hil­fe vie­ler Mit­glie­der gebe­ten. Die Land­ju­gend plant zudem zahl­rei­che wei­te­re Akti­vi­tä­ten und setzt ihre bewähr­te Mischung aus Tra­di­ti­on und moder­nem Enga­ge­ment fort. Sarah Rau­ber, die auch in der Bezirks­lei­tung tätig ist, wird die Pla­nun­gen aktiv mit­ge­stal­ten und neue Ideen ein­brin­gen, um das Ver­eins­le­ben abwechs­lungs­reich zu gestalten.

VBGM Bern­hard Moser beton­te in sei­ner Anspra­che: „Die Zusam­men­ar­beit mit die­ser jugend­li­chen Grup­pe, deren vor­bild­li­che Mit­glie­der hel­fen, wo Hil­fe gebraucht wird, macht mich sehr stolz.“ Die­ser Stolz wird von der Gemein­de geteilt, die auf die Initia­ti­ve und den Gemein­schafts­geist ihrer Jugend zäh­len kann.

Die Land­ju­gend Alt­müns­ter blickt auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurück, das von Enga­ge­ment, Gemein­schaft und vie­len Ver­an­stal­tun­gen geprägt war. Mit kla­ren Plä­nen für 2025 und dem uner­müd­li­chen Ein­satz ihrer Mit­glie­der wird die Grup­pe auch in Zukunft eine bedeu­ten­de Rol­le im Gemein­de­le­ben Alt­müns­ters spielen.