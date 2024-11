Zu einer Tür­öff­nung mit Unfall­ver­dacht wur­de die FF Bad Goi­sern kurz vor 5 Uhr früh am 14. Novem­ber 2024 alarmiert:

Am Boden lie­gend konn­te eine hilf­lo­se Per­son noch die Ret­tungs­ket­te in Gang set­zen, die ver­sperr­te Haus­tü­re ver­hin­der­te aber die benö­tig­te Hil­fe des Ret­tungs­diens­tes. Des­halb wur­den neben der Poli­zei auch Kräf­te der FF Bad Goi­sern alar­miert, um in das Haus zu gelan­gen und der Per­son hel­fen zu kön­nen. Ein gekipp­tes Fens­ter konn­ten die Feu­er­wehr­kräf­te rasch und beschä­di­gungs­frei öff­nen und so folg­lich dem Ret­tungs­dienst den Zugang über die Haus­tü­re ermöglichen.