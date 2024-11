Das BG/BRG Gmun­den in der Kera­mik­stra­ße 28 öff­net sei­ne Türen für alle inter­es­sier­ten Volks­schü­le­rin­nen und Volksschüler!

In einer Zeit, in der wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen über die schu­li­sche Lauf­bahn getrof­fen wer­den, bie­tet das BG/BRG Gmun­den den Kin­dern die Mög­lich­keit, die Schu­le ken­nen­zu­ler­nen. Schnup­per­ta­ge bie­ten eine idea­le Gele­gen­heit, den Unter­richts­all­tag zu erle­ben und sich einen ers­ten Ein­druck des Gym­na­si­ums zu verschaffen.

An aus­ge­wähl­ten Tagen kön­nen die zukünf­ti­gen Schü­ler gemein­sam mit Lehr­kräf­ten in den Unter­richt rein­schnup­pern und ver­schie­de­ne Fächer aus­pro­bie­ren. Zudem wer­den die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te und Akti­vi­tä­ten, die das BG/BRG Gmun­den aus­zeich­nen, vor­ge­stellt. So erle­ben die Kin­der den Schul­all­tag hautnah.

Die Anmel­dung zu den Schnup­per­ta­gen (Ter­mi­ne: 06. Novem­ber, 11. Novem­ber, 26. Novem­ber, 02. Dezem­ber, 13. Dezem­ber 2024; 09. Jän­ner, 29. Jän­ner 2025) erfolgt tele­fo­nisch im Sekre­ta­ri­at: 07612/64381.

Ter­mi­na­vi­so: Tag der offe­nen Tür ist am Frei­tag, dem 17. Jän­ner von 11 bis 15 Uhr.