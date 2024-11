Mit 16.10.2024 star­tet im ober­ös­ter­rei­chi­schen Ski­ge­biet Kas­berg im Alm­tal der Sai­son­kar­ten-Vor­ver­kauf. Mit beson­ders attrak­ti­ven Prei­sen setzt der Kas­berg auf das Ski­fah­ren als leist­ba­ren Brei­ten­sport. Vol­ler Opti­mis­mus und Taten­drang blickt man auf die bevor­ste­hen­de Win­ter­sai­son 2024/25!

Grün­au (18.10.2024) – Mit 16.10.2024 fällt im Ski­ge­biet Kas­berg (Alm­tal, OÖ) der Start­schuss für den Sai­son­kar­ten-Vor­ver­kauf. Mit den beson­ders attrak­ti­ven Kon­di­tio­nen im Vor­ver­kauf setzt der Kas­berg voll auf leist­ba­res Ski­fah­ren. Auch für den Erhalt der Ver­bund­kar­te SNOW & FUN CARD hat der Kas­berg erfolg­reich gekämpft. Jetzt heißt es: Mit vol­ler Power in die neue Ski­sai­son im Almtal!

Sai­son­kar­ten-Vor­ver­kauf ab 16.10.2024

Wer im Win­ter 2024/25 beson­ders güns­tig, aber genuss­voll Ski­fah­ren möch­te, soll­te sich bereits im Vor­ver­kauf sei­ne Sai­son­kar­te für den Kas­berg sichern! Von 16.10. bis 17.11.2024 kön­nen die Sai­son­kar­ten im Vor­ver­kauf online sowie an den Kas­berg-Kas­sen gekauft wer­den. „Wir haben auch für die kom­men­de Sai­son einen Top-Preis im Vor­ver­kauf ermög­licht. Außer­dem bie­ten wir wei­ter­hin kos­ten­lo­se Kin­der­sai­son-Kar­ten für Fami­li­en, deren Eltern bei uns Sai­son­kar­ten-Besit­zer sind. Das sind wich­ti­ge Fak­to­ren, die das Ski­fah­ren für Fami­li­en leist­bar machen.“, erklärt Geschäfts­füh­rer Fried­rich Drack.

Statt dem intrans­pa­ren­ten „Dyna­mic Pri­cing“ setzt das Ski­ge­biet Kas­berg auf ergän­zen­de Sai­son­kar­ten-Ange­bo­te. „Wir bie­ten eine beson­ders güns­ti­ge Sai­son­kar­te für das Ski­fah­ren von Mon­tag bis Frei­tag und natür­lich ein Ange­bot für unse­re Ski­tou­ren- und Pis­ten­ge­her. Denn am Kas­berg funk­tio­niert das Mit­ein­an­der von Tou­ren­ge­hern und klas­si­schen Ski­fah­rern aus­ge­zeich­net.“, so Drack über wei­te­re Ange­bo­te und den Spi­rit am Kasberg.

Neu­auf­la­ge der SNOW & FUN CARD 2024/25

Im Sin­ne eines facet­ten­rei­chen Ski­ge­nus­ses in Ober­ös­ter­reich, hat die Kas­berg Betriebs GmbH mas­siv für den Erhalt der belieb­ten SNOW & FUN CARD als Ver­bund­kar­te in Ober­ös­ter­reich gekämpft. Mit den Ski­ge­bie­ten Kas­berg, Dach­stein West (Gos­au, Russ­bach, Anna­berg), Dach­stein Krip­pen­stein und Feu­er­ko­gel wird die SNOW & FUN CARD nun in einer Neu­auf­la­ge auch 2024/25 für viel­fäl­ti­gen Ski­spaß im Salz­kam­mer­gut sor­gen. „Die­se Ver­bund­kar­te ist für Ver­ei­ne und Fami­li­en beson­ders wich­tig, denn sie ermög­licht kos­ten­güns­ti­gen Ski­ge­nuss. Ohne die­se Ver­bund­kar­te wäre beson­ders die Arbeit der Ver­ei­ne und Ski­clubs mas­siv erschwert wor­den. Umso glück­li­cher sind wir über die Lösung für die kom­men­de Sai­son!“, betont Geschäfts­füh­rer Drack.

Jeder Schwung a Fetzngau­di – mit vol­ler Power in den Win­ter 2024/25

Der Fokus am Kas­berg liegt voll auf der kom­men­den Sai­son. „Im Mar­ke­ting bewer­ben wir beson­ders ver­stärkt den ober­ös­ter­rei­chi­schen Zen­tral­raum. Mit tol­len Aktio­nen und Koope­ra­tio­nen konn­ten wir bereits viel Auf­merk­sam­keit auf das Ski­ge­biet Kas­berg len­ken. Mit unse­rer Wer­be­agen­tur Sam Solu­ti­on aus See­wal­chen haben wir noch eini­ges geplant, um wei­ter­hin für Furo­re zu sor­gen!“, unter­streicht die Geschäfts­lei­tung die Dynamik.

„Jeder Schwung a Fetzngau­di“ – das ist am Kas­berg 2024/25 kein lee­res Ver­spre­chen. Neben abwechs­lungs­rei­chen Pis­ten für jedes Kön­nen und der fami­li­är-ent­spann­ten Atmo­sphä­re begeis­tert der Kas­berg 2024/25 mit außer­ge­wöhn­li­chen Events. „Bass Moun­tain“ wird auch die­sen Win­ter mit sat­tem Bass und Par­ty­stim­mung für pure Eksta­se am Kas­berg sor­gen! Das legen­dä­re Ski- und Kuli­na­rik-Event „DER KAS­BERG KOCHT“ zieht jedes Jahr vie­le Besu­cher an, um den Genuss in der Berg­land­schaft des Alm­tals zu zele­brie­ren. Mit der „Kas­berg Kin­der­olym­pia­de“ und dem „Kid­sX­Batt­le“ wer­den auch für die kleins­ten Gäs­te mit ihren Fami­li­en und unse­ren Nach­wuchs­renn­läu­fern unver­gess­li­che High­lights geboten.

„Am Kas­berg is jeder Schwung a Fetzngau­di – mit die­sem Ver­spre­chen gehen wir in die neue Sai­son und sind vol­ler Vor­freu­de, wenn unse­re Seil­bah­nen am 6. Dezem­ber in Betrieb gehen!“, zeigt sich Geschäfts­füh­rer Fried­rich Drack begeistert.