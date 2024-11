Die Nach­trags­spie­le der SPG muki Eben­see in der 2. Öster­rei­chi­schen Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga ver­lie­fen am letz­ten Wochen­en­de höchst erfolg­reich und brach­ten die erhoff­te Ver­bes­se­rung in der Tabel­le. Konn­te am Sams­tag der Auf­stei­ger aus dem Bur­gen­land, Ober­pul­len­dorf, mit 6:1 bezwun­gen wer­den, so prang­te die­ses Ergeb­nis auch auf der Anzei­gen­ta­fel des Sonn­tags­spiels gegen Feldkirchen/Graz. Das Resul­tat gegen die Stei­rer klingt aber deut­li­cher, als es dem Spiel­ver­lauf ent­sprach. Im emo­tio­na­len Pres­ti­ge­du­ell der bei­den U19-Natio­nal­team­spie­ler Lio­nel Stift (Eben­see) gegen Ste­phan Wyss konn­te sich der 17-jäh­ri­ge Stei­rer im Deci­der durch­set­zen. Wyss lag auch im Ent­schei­dungs­satz gegen Eben­sees Jonas Prom­ber­ger bereits 8:2 bzw. 10:7 in Füh­rung, ehe er sich aber noch 10:12 geschla­gen geben muss­te. Dies ebne­te den Weg für einen deut­li­chen Sieg der Eben­seer, denn Wyss unter­lag Micha­el Trink eben­falls mit 2:3. Der Salz­burg-Legio­när im Diens­te der Sali­nen­ge­mein­de konn­te an die­sem Wochen­en­de alle Par­tien für sich ent­schei­den. Damit ver­bes­ser­te sich die SPG muki Eben­see um gan­ze 9 Tabel­len­plät­ze und steht jetzt auf Rang 4. Die Eben­seer setz­ten damit die Kampf­an­sa­ge der Sek­ti­ons­lei­tung ein­drucks­voll um und tank­ten viel Selbst­ver­trau­en. Die­ses wird bereits nächs­tes Wochen­en­de not­wen­dig sein, denn da kommt es mit den Heim­spie­len gegen UTTC Salz­burg 2 (Sa., 30.11.2024, 15 Uhr) und TS Inns­bruck 2 (So., 1.12.2024, 10 Uhr) zu zwei rich­ti­gen Kra­chern. Tabel­le: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste