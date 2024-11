Wolf­segg am Hau­ruck – Am 30. Novem­ber und 1. Dezem­ber 2024 öff­net das Schloss Wolf­segg wie­der sei­ne Tore für den belieb­ten Weih­nachts­markt und lädt herz­lich zum Ver­wei­len und Genie­ßen ein. Am Sams­tag von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Sonn­tag von 10:00 bis 18:00 Uhr erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher eine stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re in his­to­ri­scher Umgebung.

Freu­en Sie sich auf ein viel­fäl­ti­ges Angebot:

Hoch­wer­ti­ges Kunst­hand­werk: Lie­be­voll gefer­tig­te Geschen­ke und beson­de­re Deko­ra­tio­nen für die Weihnachtszeit.

Fest­li­che Musik: Weih­nacht­li­che Klän­ge beglei­ten die Gäs­te auf ihrem Rund­gang und schaf­fen eine ange­neh­me, ent­spann­te Stimmung.

(Vor)weihnachtliche Köst­lich­kei­ten: Genie­ßen Sie eine Aus­wahl an regio­na­len Spe­zia­li­tä­ten, tra­di­tio­nel­ler Weih­nachts­bä­cke­rei und süßen Leckerbissen.

Kut­schen­fahrt: Eine roman­ti­sche Kut­schen­fahrt lädt dazu ein, das Schloss­ge­län­de ein­mal anders zu erleben.

Las­sen Sie sich beim Bum­mel durch die fest­lich geschmück­ten Markt­stän­de von der weih­nacht­li­chen Vor­freu­de ver­zau­bern. Genie­ßen Sie die stim­mungs­vol­le Beleuch­tung, den Duft von Tan­nen­grün und Gebäck, und las­sen Sie sich von den lie­be­voll prä­sen­tier­ten Hand­werks­stü­cken inspi­rie­ren. In der ein­zig­ar­ti­gen Atmo­sphä­re des Schlos­ses wird jeder Moment zu einem klei­nen Fest der Sin­ne – die per­fek­te Ein­stim­mung auf die Adventszeit.

Ter­mi­ne:

Sams­tag, 30. Novem­ber 2024 | 13:00 – 19:00 Uhr

Sonn­tag, 1. Dezem­ber 2024 | 10:00 – 18:00 Uhr

Ort: Schloss Wolf­segg am Hauruck

Wir freu­en uns auf Ihren Besuch und wün­schen allen Gäs­ten eine besinn­li­che Ein­stim­mung auf die Adventszeit!