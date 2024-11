Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut zurück in der Kam­mer­hof Gale­rie Plan B hieß die Über­schrift für das Jahr 2024 im Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut. Der zweit­äl­tes­te Kunst­ver­ein Ober­ös­ter­reichs konn­te unter dem neu­en Vor­stand Micha­el Wit­tig (Spre­cher), Ste­phan Unter­ber­ger (stell­ver­tre­ten­der Spre­cher) und Sil­via Rad­ner (Kas­sie­rin) die Auf­lö­sung der ehe­ma­li­gen Künst­ler­gil­de Salz­kam­mer­gut abwen­den und DIE GALE­RIE am Rinn­holz­platz in der Gmund­ner Alt­stadt erhal­ten. Ein viel­fäl­ti­ges und leben­di­ges Pro­gramm sorg­te dort im Kul­tur­haupt­stadt­jahr für eine künst­le­ri­sche Viel­falt von hoher Qua­li­tät und vol­ler Kreativität.

Es gab Mit­glie­der­aus­stel­lun­gen unter ande­rem im Papier­ma­cher­mu­se­um Stey­rer­mühl, im Léhar Thea­ter Anbau in Bad Ischl, in der Remi­se 1894 in Gmun­den und zahl­rei­che Aus­stel­lungs­be­tei­li­gun­gen in der Regi­on und dar­über hin­aus. In viel­fäl­ti­ger Wei­se hat­te das Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Anteil an der Sicht­bar­keit der bil­den­den Künstler*innen aus und in der Regi­on und beför­der­te die Wahr­neh­mung der Mit­glie­der im gesam­ten Salz­kam­mer­gut und dar­über hin­aus. So prä­sen­tiert das Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut auch jähr­lich künst­le­ri­sche Per­spek­ti­ven sei­ner Mit­glie­der auf dem Lin­zer Kunstsalon.

Zum Jah­res­en­de prä­sen­tiert sich das Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut nun wie­der in der Kam­mer­hof Gale­rie im Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den mit zeit­ge­nös­si­scher Bil­den­der Kunst.

Das Jahr begann „I spy with my litt­le eye”, einer Wür­di­gung der Mit­glie­der, und endet mit der Aus­sa­ge und der Fra­ge „Well, that was fun — what now?”. So lau­tet der Titel der Aus­stel­lung, die am 21. Novem­ber 2024 um 19 Uhr in der Kam­mer­hof Gale­rie eröf­net wird. Er spannt einen Bogen von der Wunsch­äu­ße­rung zur poten­zi­el­len Wunsch­er­fül­lung und fragt nach, was sich im Lauf des Jah­res getan hat — bei den Ver­eins­mit­glie­dern, im Salz­kam­mer­gut, in der Welt. Mit­hin rich­ten die Mit­glie­der des Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut ihren Blick in die Zukunft.

Zur Aus­stel­lung spricht die Kunst­his­to­ri­ke­rin Mag.ª Mar­le­ne Elvi­ra Steinz. Man darf gespannt sein auf viel­fäl­ti­ge künst­le­ri­sche Positionen.

Titel: WELL, THAT WAS FUN – WHAT NOW?

Wo: Kam­mer­hof Gale­rie im K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um, Kam­mer­hof­gas­se 8, Gmunden

Ver­nis­sa­ge: Don­ners­tag, 21. Novem­ber 2024 um 19.00

Begrü­ßung: Bgm. Mag. Ste­fan Krapf

Zur Eröff­nung spricht: Mag.ª Mar­le­ne Elvi­ra Steinz, Kunsthistorikerin

Öff­nungs­zei­ten: Mi. — So. 10–15 Uhr

Aus­stel­lungs­dau­er 21. Novem­ber 2024 bis 12. Jän­ner 2025